https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-رادار-بي--18-أوكرانية-في-خيرسون-1084825140.html

الجيش الروسي يدمر محطة رادار "بي- 18" أوكرانية في خيرسون

الجيش الروسي يدمر محطة رادار "بي- 18" أوكرانية في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي- 18" في مقاطعة خيرسون،... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T13:45+0000

2024-01-09T13:45+0000

2024-01-09T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، بالتعاون مع المدفعية والطيران، أضرارا جسيمة بالقوى البشرية ومعدات اللواء "57" واللواء الآلي رقم "44" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيسشانوي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع هاوتزر من طراز "دي- 30"، بالإضافة إلى ذلك، في منطقة فيسيلوي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع 125 الأوكراني.ونتيجة لذلك، تم دحر ما يصل إلى 190 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وثلاث مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240109/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-جنوب-دونيتسك-1084824791.html

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