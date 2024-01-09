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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-جنوب-دونيتسك-1084824791.html
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين شنتهما مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف ما يصل إلى 80 جنديًا. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T13:14+0000
2024-01-09T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بدعم من ضربات الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".ووفقا للوزارة، تم القضاء على ما يصل إلى 80 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين نتيجة لذلك.بالإضافة إلى ذلك، تم إصابة منصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدافع الهاوتزر "دي-30".وذكرت وزارة الدفاع أنه "في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20240109/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-تقدر-بأكثر-من-215-ألف-جندي-1084820097.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك

13:14 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Евгений Епанчинцев / الانتقال إلى بنك الصورإحدى وسائل الجيش الروسي للحرب الإلكترونية
إحدى وسائل الجيش الروسي للحرب الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Евгений Епанчинцев
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين شنتهما مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف ما يصل إلى 80 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بدعم من ضربات الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي في عام 2023
09:56 GMT
ووفقا للوزارة، تم القضاء على ما يصل إلى 80 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين نتيجة لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصابة منصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدافع الهاوتزر "دي-30".
وذكرت وزارة الدفاع أنه "في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف باغتيال وسام طويل و"حزب الله" يقصف 5 مواقع لها12:56 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:13 GMT
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