https://sputnikarabic.ae/20240109/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-جنوب-دونيتسك-1084824791.html
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين شنتهما مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف ما يصل إلى 80 جنديًا. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T13:14+0000
2024-01-09T13:14+0000
2024-01-09T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بدعم من ضربات الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".ووفقا للوزارة، تم القضاء على ما يصل إلى 80 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين نتيجة لذلك.بالإضافة إلى ذلك، تم إصابة منصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدافع الهاوتزر "دي-30".وذكرت وزارة الدفاع أنه "في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20240109/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-تقدر-بأكثر-من-215-ألف-جندي-1084820097.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين شنتهما مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف ما يصل إلى 80 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بدعم من ضربات الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا للوزارة، تم القضاء على ما يصل إلى 80 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين نتيجة لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصابة منصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدافع الهاوتزر "دي-30".
وذكرت وزارة الدفاع أنه "في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".