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القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن نقص في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات
القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن نقص في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات
أكد ممثل القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعاني من نقص حاد في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T08:52+0000
2024-01-09T08:52+0000
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وقال إغنات، في برنامج تلفزيوني إخباري أوكراني: "بالطبع، هناك نقص في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات. لا أحد يخفي ذلك".ووفقًا له، فإن بعض شركاء كييف الغربيين ضاعفوا بالفعل إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تغطية الاحتياجات الحالية للقوات الأوكرانية.وتمت الإشارة إلى أن الدول الغربية تزود كييف حتى بالذخيرة الخاصة بالمنظومات السوفيتية، التي لديها.وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدةً أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو، في وقت سابق، على خلفية إمدادها أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب، على الأراضي البريطانية والألمانية وغيرها.كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ الغرب أسلحة لأوكرانيا، لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يؤكد-ضرورة-تجريد-أوكرانيا-من-السلاح-والنازية-بالكامل-1084815153.html
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العالم
العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن نقص في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات

08:52 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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أكد ممثل القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعاني من نقص حاد في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات.
وقال إغنات، في برنامج تلفزيوني إخباري أوكراني: "بالطبع، هناك نقص في الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات. لا أحد يخفي ذلك".
ووفقًا له، فإن بعض شركاء كييف الغربيين ضاعفوا بالفعل إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تغطية الاحتياجات الحالية للقوات الأوكرانية.
وتمت الإشارة إلى أن الدول الغربية تزود كييف حتى بالذخيرة الخاصة بالمنظومات السوفيتية، التي لديها.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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08:05 GMT
وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدةً أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو، في وقت سابق، على خلفية إمدادها أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب، على الأراضي البريطانية والألمانية وغيرها.
كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ الغرب أسلحة لأوكرانيا، لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
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