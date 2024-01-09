https://sputnikarabic.ae/20240109/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التصعيد-في-الجنوب-قد-يمتد-إلى-مناطق-أخرى-1084821002.html

برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التصعيد في الجنوب قد يمتد إلى مناطق أخرى

برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التصعيد في الجنوب قد يمتد إلى مناطق أخرى

أعرب عضو كتلة "تحالف التغيير"، النائب اللبناني وضاح الصادق، عن أسفه جرّاء "غياب الدولة اللبنانية عن طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران والولايات... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T10:45+0000

2024-01-09T10:45+0000

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ولفت إلى أن "الجانب الإيراني لا يرغب في توسيع رقعة الصراع، بل يبحث عن مفاوضات كي ينال أكبر قدر من المكاسب المستقبلية في المنطقة، لذا لن يخوض حربًا شاملة إلا إذا وقع حدث أمني غير متوقع".وتوقع النائب الصادق أن "يؤدي التصعيد على الجبهة الجنوبية للبنان إلى حرب قد تمتد إلى مناطق لبنانية أخرى"، مشيرًا إلى "وجود ضغوط لتطبيق القرار الأممي رقم 1701 (وهو القرار الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006)" ومؤكدًا أن "تطبيقه صعب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية".وأكد الصادق أن "ملف رئاسة الجمهورية لا يزال معلقًا"، مشيرًا إلى وجود "مساعٍ من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتواصل مع كتل نيابية بغية التوصل إلى أسماء مرشحة لتولي المنصب، إلا أنه لا نية لدى بعض الأحزاب السياسية للوصول إلى حل على الرغم من صغر حجم الدولة وسهولة التوصل إلى حلول".وصرّح بأن "موقف كتلته (تحالف التغيير) موقف واضح، والحوار حول ملف رئاسة الجمهورية غير مقبول، إذ يشكل ضربة للدستور والقوانين اللبنانية"، مضيفًا أن "ما يمكن للكتلة القيام به هو الذهاب نحو استشارات نيابية ثنائية أو ثلاثية للوصول إلى أسماء مرشحة قابلة لتولي المنصب".

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