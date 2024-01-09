تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:24 GMT 09.01.2024
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وقال الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، في تصريح لسبوتنيك: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل ومنطقتين لتمركز معدات القوات الأوكرانية في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا، وتشيرفونايا ديبروفا السكنية".