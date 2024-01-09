تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف باغتيال وسام طويل و"حزب الله" يقصف 5 مواقع لها

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة حاليا.

وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية: "ما زلنا ندعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة، لكن لا نؤيد وقف إطلاق نار..".