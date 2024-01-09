تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف باغتيال وسام طويل و"حزب الله" يقصف 5 مواقع لها

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الغربي والشرقي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان، إنه شن أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هجومين متتاليين على موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، وتجمعاً آخر في شتولا، وموقع حدب البستان.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ"سبوتنيك"، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة كفركلا والعديسة، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على على خراج بلدة الوزاني".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخًا مضادًا للدروع أُطلق من لبنان أصاب منزلاً في مستوطنة "شتولا" في الجليل الغربي، مما أدى لسقوط إصابة، كما دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة وشلومي في الجليل الغربي.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وما يزيد عن 59 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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22:08 GMT 09.01.2024
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا
أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة حاليا.
وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية: "ما زلنا ندعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة، لكن لا نؤيد وقف إطلاق نار..".