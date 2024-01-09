تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الغربي والشرقي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان، إنه شن أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هجومين متتاليين على موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، وتجمعاً آخر في شتولا، وموقع حدب البستان.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك، بأن"الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة كفركلا والعديسة، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على على خراج بلدة الوزاني".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخًا مضادًا للدروع أُطلق من لبنان أصاب منزلاً في مستوطنة "شتولا" بالجليل الغربي، مما أدى لسقوط إصابة، كما دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة وشلومي بالجليل الغربي.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وما يزيد عن 59 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.