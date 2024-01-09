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"حزب الله" وإسرائيل... ما هي فرص التحول لحرب مفتوحة؟

"حزب الله" وإسرائيل... ما هي فرص التحول لحرب مفتوحة؟

أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم، جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله". 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T15:57+0000

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حزب الله وإسرائيل .. ما هي فرص التحول لحرب مفتوحة؟ حزب الله وإسرائيل .. ما هي فرص التحول لحرب مفتوحة؟

ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وفي وقت سابق، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف "حزب الله" لقاعدة ميرون في الجليل الأعلى، وقال "حزب الله" إنه استهدف "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، في "رد أولي" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، قبل أيام، في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأوضح أن "إسرائيل تجرأت كثيرا على طهران ونفذت اغتيالات لعدد من قادتها وخبرائها، منوها إلى أن ما لجمها في السنوات الأخيرة هو التهديد بحرب شاملة وباختراق الجليل الأعلى من قبل قوات الرضوان التابعة لحزب الله".واعتبر أن "إسرائيل عندما تلوذ بالعودة إلى الحرب السرية فهذا دلالة على عجزها المطلق عن كسب الحرب الصدامية سواء في غزة أو لبنان"، مشيرًا إلى أن "نجاحها في تحقيق بعض الضربات يعود إلى حالة الاسترخاء والثقة بالنفس وطبيعة كوادر قادة المقاومات الذين يأملون الشهادة"، على حد قوله.ولفت إلى أن هذه الأعمال العدوانية غايتها توجيه ضربات قاسية للمستشارين والقادة العسكريين في النسق الأول لـ"حزب الله" أو عناصر الجمهورية الإسلامية، خاصة الذين لهم أعمال في القيادة العسكرية المباشرة خلال الحرب على غزة أو "حزب الله".وأوضح الخبير أن "إسرائيل تخاف من حزب الله، وتعلم أن مقاتليه مدربون جيدا ولديهم عقيدة قتالية ترتكز على الشهادة أو النصر، فضلا عن أنهم يمتلكون من العتاد والسلاح ما يمكنهم من إلحاق الهزيمة بإسرائيل، كما أن حزب الله ليس بمفرده، وأنه جزء من محور المقاومة، لذلك ستحسب إسرائيل ألف حساب قبل الدخول إلى حرب مباشرة مع حزب الله"، مؤكدا أنه "لا مستقبل لإسرائيل في أرض فلسطين"، على حد قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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