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"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي
https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-قيادة-المنطقة-الشمالية-التابع-للجيش-الإسرائيلي--1084818611.html
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T09:14+0000
2024-01-09T09:19+0000
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وجاء في بيان "حزب الله" المنشور على تلغرام: "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام طويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".‌‏ ‏ ‏وقال الحزب في بيانات أخرى نشرت اليوم، إن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏ ‏ ‏
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي

09:14 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 09:19 GMT 09.01.2024)
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Photo / t.me/mmirleb
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام طويل.
وجاء في بيان "حزب الله" المنشور على تلغرام: "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام طويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".‌‏ ‏ ‏
وقال الحزب في بيانات أخرى نشرت اليوم، إن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏ ‏ ‏
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