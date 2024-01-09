https://sputnikarabic.ae/20240109/خامنئي-قرابة-مليوني-إنسان-في-بقعة-صغيرة-من-الأرض-جعلوا-أمريكا-وإسرائيل-عاجزتين-1084820704.html

خامنئي: قرابة مليوني إنسان في بقعة صغيرة من الأرض جعلوا أمريكا وإسرائيل عاجزتين

خامنئي: قرابة مليوني إنسان في بقعة صغيرة من الأرض جعلوا أمريكا وإسرائيل عاجزتين

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "صمود سكان غزة جعل أمريكا والكيان الصهيوني عاجزين". 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T10:46+0000

2024-01-09T10:46+0000

2024-01-09T10:46+0000

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وقال خامنئي، خلال استقباله نحو ألفين شخص من أهالي محافظة قم: "انظروا إلى غزة اليوم. إن دور الوجود الشعبي وصمود الناس في حادثة كبيرة، أي مجموعة صغيرة، قرابة مليوني إنسان في بقعة صغيرة من الأرض، جعل أمريكا بكل عظمتها والكيان الصهيوني المعلق بأمريكا عاجزين. هذا هو تأثير وقوة الوجود والمشاركة الشعبية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في المنطقة هو البحث عن جذور الصراعات وحلها، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مسؤولين عن الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-أمريكا-تسعى-للخروج-من-حرب-غزة-بشكل-يحفظ-كرامتها-1084402709.html

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