https://sputnikarabic.ae/20240109/خبير-اقتصادي-يتحدث-عن-مساع-كبيرة-للخروج-من-النظام-المالي-الذي-تهيمن-عليه-واشنطن-1084823770.html
خبير اقتصادي يتحدث عن مساع كبيرة للخروج من النظام المالي الذي تهيمن عليه واشنطن
خبير اقتصادي يتحدث عن مساع كبيرة للخروج من النظام المالي الذي تهيمن عليه واشنطن
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، علي حمودة، إن العالم يشهد مساعي كبيرة للبحث عن كيفية الخروج من النظام الاقتصادي التجاري والمالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T12:38+0000
2024-01-09T12:38+0000
2024-01-09T12:38+0000
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وذكر خلال حديثه مع راديو سبوتنيك، أن روسيا انتهجت نفس المسار لمواجهة العقوبات الغربية، وزاد التبادل التجاري والبنكي بين طهران وموسكو من خلال نظامي البلدين للتحويل المالي، مشيرًا إلى وجود نظام بين الصين وروسيا بديلٍ عن "سويفت".وأشار إلى أن إيران أيضا حاولت الالتفاف على العقوبات من خلال خلق نظام من التحويل مختلف عن الدول الأخرى.وأضاف حمودة: "تاريخيا كان الدولار يسيطر على التبادلات المالية ولم يكن البديل مطروحا، لكن الآن المطروح يكمن في كيفية الخروج من النظام الاقتصادي التجاري والمالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وكيفية تقويض هذا النظام المتجذر بالنظام العالمي المالي والنقدي".وأوضح أن كثيرا من الدول تتعامل بالعملات المحلية، ووضعت اتفاقيات لتطبيق هذا النوع من التبادلات، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وروسيا والسعودية والصين، حتى الدول الحليفة لأمريكا.وأرجع سبب التخفيف من هيمنة الدولار إلى الخوف من المستقبل خاصة بعد أزمة أوكرانيا، نظرا لما أسماه بـ "عسكرة الدولار"، وهو ما يعني استخدام الدولار في تقويض وفرض عقوبات على الاقتصادات والدول التي ترفض السياسة الأمريكية.واعتبر الخبير الاقتصادي أن عملة مجموعة بريكس ستكون قوية وسوف تسيطر على 40 في المئة من سكان العالم، إضافة للتعاملات الثنائية، وخلق نظام متعدد الأقطاب، اقتصاديا وماليًا ونقديا، وليس سياسيا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, مجموعة بريكس, الصين
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, مجموعة بريكس, الصين
خبير اقتصادي يتحدث عن مساع كبيرة للخروج من النظام المالي الذي تهيمن عليه واشنطن
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، علي حمودة، إن العالم يشهد مساعي كبيرة للبحث عن كيفية الخروج من النظام الاقتصادي التجاري والمالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وكيفية تقويضه.
وذكر خلال حديثه مع راديو سبوتنيك
، أن روسيا انتهجت نفس المسار لمواجهة العقوبات الغربية، وزاد التبادل التجاري والبنكي بين طهران وموسكو من خلال نظامي البلدين للتحويل المالي، مشيرًا إلى وجود نظام بين الصين وروسيا بديلٍ عن "سويفت".
وأشار إلى أن إيران أيضا حاولت الالتفاف على العقوبات من خلال خلق نظام من التحويل مختلف عن الدول الأخرى.
وأضاف حمودة: "تاريخيا كان الدولار يسيطر على التبادلات المالية ولم يكن البديل مطروحا، لكن الآن المطروح يكمن في كيفية الخروج من النظام الاقتصادي التجاري والمالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وكيفية تقويض هذا النظام المتجذر بالنظام العالمي المالي والنقدي".
11 سبتمبر 2023, 06:53 GMT
وأوضح أن كثيرا من الدول تتعامل بالعملات المحلية، ووضعت اتفاقيات لتطبيق هذا النوع من التبادلات، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وروسيا والسعودية والصين، حتى الدول الحليفة لأمريكا.
وأرجع سبب التخفيف من هيمنة الدولار
إلى الخوف من المستقبل خاصة بعد أزمة أوكرانيا، نظرا لما أسماه بـ "عسكرة الدولار"، وهو ما يعني استخدام الدولار في تقويض وفرض عقوبات على الاقتصادات والدول التي ترفض السياسة الأمريكية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن عملة مجموعة بريكس
ستكون قوية وسوف تسيطر على 40 في المئة من سكان العالم، إضافة للتعاملات الثنائية، وخلق نظام متعدد الأقطاب، اقتصاديا وماليًا ونقديا، وليس سياسيا فقط.