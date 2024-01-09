https://sputnikarabic.ae/20240109/خبير-لـسبوتنيك-الانقسامات-السياسية-في-العراق-تمنع-طرد-القوات-الأمريكية-منه-1084839355.html

خبير لـ"سبوتنيك": الانقسامات السياسية في العراق تمنع طرد القوات الأمريكية منه

خبير لـ"سبوتنيك": الانقسامات السياسية في العراق تمنع طرد القوات الأمريكية منه

استبعد الخبير في الشأن الأمريكي، الدكتور مهدي عفيفي، انسحاب القوات الأمريكية من العراق في أي وقت قريب، "إذ ترى واشنطن أن وجودها في دول المنطقة أمر ضروري نظرا... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T19:29+0000

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وأشار عفيفي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود عدة انقسامات في الداخل العراقي تمنع طرد القوات الأمريكية منه، فالأطراف السياسية في خلاف كبير، والمطالبة بمغادرة الجيش الأمريكي تأتي من قبل الفرق العراقية الموالية لإيران، أي تلك التي ترى واشنطن أنها عازمة على إدارة مجريات الأمور في البلاد".وتوقع أن "تستخدم الولايات المتحدة العراق مركزا لتوجيه ضربات على مواقع في سوريا وفلسطين دعما لإسرائيل، إذ أن الحرب على قطاع غزة تساهم في جعل الأمريكيين أكثر إصرارا على البقاء في المنطقة وضرب فصائل تابعة لمحور المقاومة".وتوقع الخبير "رفع الولايات المتحدة من حدة ضرباتها في العراق حال تواصلت الهجمات على قواعدها العسكرية هناك، إذ تعهدت واشنطن بالدفاع عن مصالحها ومصالح شركائها في المنطقة، ولا تزال تحاول التنسيق مع الحكومة والرئاسة في العراق لوقف التصعيد ولجم الهجمات الصادرة عن فصائل محور المقاومة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من قواعدها في العراق.يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240109/ما-بين-تصريحات-بغداد-وواشنطن-ما-حقيقة-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-في-العراق-1084837874.html

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