https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعم-دعوى-جنوب-أفريقيا-أمام-العدل-الدولية-ضد-إسرائيل-1084810948.html

رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل،... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T03:17+0000

2024-01-09T03:17+0000

2024-01-09T03:17+0000

محكمة العدل

إسرائيل

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

جنوب أفريقيا

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ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقّعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام المحكمة والمطالبة برفض مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضدها، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة".ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنمثل أمامها (محكمة العدل الدولية) وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل فرية دم".

https://sputnikarabic.ae/20240103/لماذا-قبلت-إسرائيل-المثول-أمام-محكمة-العدل-الدولية-في-دعوى-جنوب-أفريقيا؟-1084683369.html

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محكمة العدل, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جنوب أفريقيا