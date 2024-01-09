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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يؤكد-ضرورة-تجريد-أوكرانيا-من-السلاح-والنازية-بالكامل-1084815153.html
رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل
رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T08:05+0000
2024-01-09T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على إزالة النازية، بما في ذلك في دونيتسك، في جامعة دونيتسك الوطنية. يوجد هناك مركز كامل لإعادة التأهيل العرقي السياسي، والذي يجب أن يصوغ بوضوح ماهية عملية إزالة النازية، وما يدخل ضمن هذه العملية، أثناء العمليات العسكرية وبعدها".ووفقًا لبوشيلين، فإن هذا عمل خطير للغاية يعتمد على تجربة السنوات السابقة.وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى وضع نقطة، وليس فاصلة، كما حدث بعد الحرب الوطنية العظمى، بعد وفاة ستالين، وبعد أن أظهر خروشوف اللطف والعفو، وتم إطلاق سراح المتواطئين مع الفاشيين، الذين كانوا المواقد التي كان يعتز بها الغرب ويموّلها".وخلص بوشيلين إلى القول: "لقد انفجر هذا الوضع في عام 2014، لذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد له، وعلينا أن نعمل على كيفية وضع حد له".
https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-في-البوندستاغ-جميع-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-معطلة-1084813684.html
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روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل

08:05 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل.
وقال بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على إزالة النازية، بما في ذلك في دونيتسك، في جامعة دونيتسك الوطنية. يوجد هناك مركز كامل لإعادة التأهيل العرقي السياسي، والذي يجب أن يصوغ بوضوح ماهية عملية إزالة النازية، وما يدخل ضمن هذه العملية، أثناء العمليات العسكرية وبعدها".
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07:17 GMT
ووفقًا لبوشيلين، فإن هذا عمل خطير للغاية يعتمد على تجربة السنوات السابقة.
وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى وضع نقطة، وليس فاصلة، كما حدث بعد الحرب الوطنية العظمى، بعد وفاة ستالين، وبعد أن أظهر خروشوف اللطف والعفو، وتم إطلاق سراح المتواطئين مع الفاشيين، الذين كانوا المواقد التي كان يعتز بها الغرب ويموّلها".
وخلص بوشيلين إلى القول: "لقد انفجر هذا الوضع في عام 2014، لذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد له، وعلينا أن نعمل على كيفية وضع حد له".
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