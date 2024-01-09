https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يؤكد-ضرورة-تجريد-أوكرانيا-من-السلاح-والنازية-بالكامل-1084815153.html
رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل
رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T08:05+0000
2024-01-09T08:05+0000
2024-01-09T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على إزالة النازية، بما في ذلك في دونيتسك، في جامعة دونيتسك الوطنية. يوجد هناك مركز كامل لإعادة التأهيل العرقي السياسي، والذي يجب أن يصوغ بوضوح ماهية عملية إزالة النازية، وما يدخل ضمن هذه العملية، أثناء العمليات العسكرية وبعدها".ووفقًا لبوشيلين، فإن هذا عمل خطير للغاية يعتمد على تجربة السنوات السابقة.وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى وضع نقطة، وليس فاصلة، كما حدث بعد الحرب الوطنية العظمى، بعد وفاة ستالين، وبعد أن أظهر خروشوف اللطف والعفو، وتم إطلاق سراح المتواطئين مع الفاشيين، الذين كانوا المواقد التي كان يعتز بها الغرب ويموّلها".وخلص بوشيلين إلى القول: "لقد انفجر هذا الوضع في عام 2014، لذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد له، وعلينا أن نعمل على كيفية وضع حد له".
https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-في-البوندستاغ-جميع-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-معطلة-1084813684.html
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روسيا
رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد ضرورة تجريد أوكرانيا من السلاح والنازية بالكامل
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري استكمال عملية نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا بالكامل.
وقال بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على إزالة النازية، بما في ذلك في دونيتسك، في جامعة دونيتسك الوطنية. يوجد هناك مركز كامل لإعادة التأهيل العرقي السياسي، والذي يجب أن يصوغ بوضوح ماهية عملية إزالة النازية، وما يدخل ضمن هذه العملية، أثناء العمليات العسكرية وبعدها".
ووفقًا لبوشيلين، فإن هذا عمل خطير للغاية يعتمد على تجربة السنوات السابقة.
وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى وضع نقطة، وليس فاصلة، كما حدث بعد الحرب الوطنية العظمى، بعد وفاة ستالين، وبعد أن أظهر خروشوف اللطف والعفو، وتم إطلاق سراح المتواطئين مع الفاشيين، الذين كانوا المواقد التي كان يعتز بها الغرب ويموّلها".
وخلص بوشيلين إلى القول: "لقد انفجر هذا الوضع في عام 2014، لذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد له، وعلينا أن نعمل على كيفية وضع حد له".