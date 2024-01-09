عربي
https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-مطار-بيروت-لـسبوتنيك-هذه-أول-مرة-نتعرض-لهجوم-سيبراني-والتحقيقات-مستمرة-1084822433.html
رئيس مطار بيروت لـ"سبوتنيك": هذه أول مرة نتعرض لهجوم سيبراني والتحقيقات مستمرة
رئيس مطار بيروت لـ"سبوتنيك": هذه أول مرة نتعرض لهجوم سيبراني والتحقيقات مستمرة
أعلن رئيس مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت، المهندس فادي الحسن، أنه تم "إعادة تشغيل كامل الشاشات التي تعرض مواعيد الرحلات الجوية بشكل طبيعي، إضافة إلى... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T11:48+0000
2024-01-09T11:48+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:103:2304:1399_1920x0_80_0_0_4565889483a03a32c7c19a4bd326fdbc.jpg
وفي تصريح خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أكد المهندس الحسن أن "وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، علي حمية، دعا المعنيين بالمطار إلى اجتماع طارئ"، وأن "الحكومة تستعين بخبراء فنيين من مديرية الأمن العام وشعبة المعلومات وأجهزة المخابرات، منذ اليوم الأول من حصول عملية الاختراق، للكشف عن مصدرها الحقيقي". وطمأن الوافدين إلى لبنان والمسافرين منه إلى أن حقائبهم في أمان وأنها لن تؤخرهم عن موعد رحلاتهم. وأوضح الحسن أن "المطار لم يتعطل على الرغم من الاختراق الذي وقع"، مضيفًا أنه "لم يتعرض لحادثة مشابهة منذ تأسيسه"، ومؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة للتوصل إلى المسؤولين عن العملية، فضلاً عن اقتراحها حلولًا وخططًا تصحيحية لعدم تكرارها". ووصف حركة المطار "بالجيدة على الرغم من التوترات الحاصلة في الجنوب اللبناني"، مضيفًا أن "أرقام الركاب العام الفائت تخطت عتبة الـ7 ملايين، أي أكثر بنسبة 13% من العام 2022". وفي وقت سابق، نجح هجوم سيبراني على مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، في تعطيل نظام التفتيش، كما نشر رسالة موجهة إلى "حزب الله" عبر شاشات العرض في صالات المطار. وأسفر الهجوم السيبراني عن تعطيل نظام تفتيش الحقائب "bhs"، فيما عملت فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار رفيق الحريري على تطبيق الخطة البديلة، وإبقاء حركة المطار طبيعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارية كافة. من جانبه، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن مطار بيروت الدولي يواصل عمله بشكل طبيعي، مؤكدًا متابعة العمل لإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في المطار.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مطار-بيروت-يواصل-عمله-بشكل-طبيعي-برغم-الهجوم-الإلكتروني-الأخير-1084796430.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_9509feb91f6b46e976395c1cffec9497.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

رئيس مطار بيروت لـ"سبوتنيك": هذه أول مرة نتعرض لهجوم سيبراني والتحقيقات مستمرة

11:48 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
تابعنا عبر
أعلن رئيس مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت، المهندس فادي الحسن، أنه تم "إعادة تشغيل كامل الشاشات التي تعرض مواعيد الرحلات الجوية بشكل طبيعي، إضافة إلى معالجة المشكلة التي طرأت على الحزام الذي ينقل حقائب المسافرين ويكشف عليها".
وفي تصريح خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أكد المهندس الحسن أن "وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، علي حمية، دعا المعنيين بالمطار إلى اجتماع طارئ"، وأن "الحكومة تستعين بخبراء فنيين من مديرية الأمن العام وشعبة المعلومات وأجهزة المخابرات، منذ اليوم الأول من حصول عملية الاختراق، للكشف عن مصدرها الحقيقي".
وطمأن الوافدين إلى لبنان والمسافرين منه إلى أن حقائبهم في أمان وأنها لن تؤخرهم عن موعد رحلاتهم.
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مطار بيروت يواصل عمله بشكل طبيعي برغم الهجوم الإلكتروني الأخير
أمس, 11:20 GMT
وأوضح الحسن أن "المطار لم يتعطل على الرغم من الاختراق الذي وقع"، مضيفًا أنه "لم يتعرض لحادثة مشابهة منذ تأسيسه"، ومؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة للتوصل إلى المسؤولين عن العملية، فضلاً عن اقتراحها حلولًا وخططًا تصحيحية لعدم تكرارها".
ووصف حركة المطار "بالجيدة على الرغم من التوترات الحاصلة في الجنوب اللبناني"، مضيفًا أن "أرقام الركاب العام الفائت تخطت عتبة الـ7 ملايين، أي أكثر بنسبة 13% من العام 2022".
وفي وقت سابق، نجح هجوم سيبراني على مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، في تعطيل نظام التفتيش، كما نشر رسالة موجهة إلى "حزب الله" عبر شاشات العرض في صالات المطار. وأسفر الهجوم السيبراني عن تعطيل نظام تفتيش الحقائب "bhs"، فيما عملت فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار رفيق الحريري على تطبيق الخطة البديلة، وإبقاء حركة المطار طبيعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارية كافة.
من جانبه، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن مطار بيروت الدولي يواصل عمله بشكل طبيعي، مؤكدًا متابعة العمل لإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في المطار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف باغتيال وسام طويل و"حزب الله" يقصف 5 مواقع لها11:48 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала