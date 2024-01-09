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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/راجمات-سولنتسيبيك-تدمر-مقرات-اللواء-الميكانيكي-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1084811572.html
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن طاقم قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة القوات الروسية "الغرب"، دمر معاقل فصيلة من القوات المسلحة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T05:51+0000
2024-01-09T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: "قام طاقم قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك" التابع لجيش الأسلحة المشتركة من مجموعة القوات "الغرب" في اتجاه كوبيانسك، بتدمير معاقل الفصائل المحصنة لوحدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت الوزارة إلى أن "توس" نفذت عمليات إطلاق على مسافة نحو خمسة كيلومترات.وقال قائد "سولنتسيبيك" الملقب بـ"الأسود": "الكل يعرف أن العدو يحفر تحصيناته، ويصبها في الخرسانة، ويحاول التمسك بمواقعه بطريقة أو بأخرى. تم تطوير قاذفاتنا الحرارية لمثل هذه الأغراض، من بين أمور أخرى. عندما تضرب، فإنها تخلق ضغطًا كبيرًا وتحرق كل الكائنات الحية".وفقًا لوزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 جنود في اتجاه كوبيانسك، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مراكز-قيادة-و3-معاقل-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084811265.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك

05:51 GMT 09.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن طاقم قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة القوات الروسية "الغرب"، دمر معاقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: "قام طاقم قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك" التابع لجيش الأسلحة المشتركة من مجموعة القوات "الغرب" في اتجاه كوبيانسك، بتدمير معاقل الفصائل المحصنة لوحدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
04:32 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن "توس" نفذت عمليات إطلاق على مسافة نحو خمسة كيلومترات.
وقال قائد "سولنتسيبيك" الملقب بـ"الأسود": "الكل يعرف أن العدو يحفر تحصيناته، ويصبها في الخرسانة، ويحاول التمسك بمواقعه بطريقة أو بأخرى. تم تطوير قاذفاتنا الحرارية لمثل هذه الأغراض، من بين أمور أخرى. عندما تضرب، فإنها تخلق ضغطًا كبيرًا وتحرق كل الكائنات الحية".
وفقًا لوزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 جنود في اتجاه كوبيانسك، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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