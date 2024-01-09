https://sputnikarabic.ae/20240109/راجمات-سولنتسيبيك-تدمر-مقرات-اللواء-الميكانيكي-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1084811572.html
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن طاقم قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة القوات الروسية "الغرب"، دمر معاقل فصيلة من القوات المسلحة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T05:51+0000
2024-01-09T05:51+0000
2024-01-09T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: "قام طاقم قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك" التابع لجيش الأسلحة المشتركة من مجموعة القوات "الغرب" في اتجاه كوبيانسك، بتدمير معاقل الفصائل المحصنة لوحدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت الوزارة إلى أن "توس" نفذت عمليات إطلاق على مسافة نحو خمسة كيلومترات.وقال قائد "سولنتسيبيك" الملقب بـ"الأسود": "الكل يعرف أن العدو يحفر تحصيناته، ويصبها في الخرسانة، ويحاول التمسك بمواقعه بطريقة أو بأخرى. تم تطوير قاذفاتنا الحرارية لمثل هذه الأغراض، من بين أمور أخرى. عندما تضرب، فإنها تخلق ضغطًا كبيرًا وتحرق كل الكائنات الحية".وفقًا لوزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 جنود في اتجاه كوبيانسك، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مراكز-قيادة-و3-معاقل-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084811265.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن طاقم قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة القوات الروسية "الغرب"، دمر معاقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: "قام طاقم قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك" التابع لجيش الأسلحة المشتركة من مجموعة القوات "الغرب" في اتجاه كوبيانسك، بتدمير معاقل الفصائل المحصنة لوحدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت الوزارة إلى أن "توس" نفذت عمليات إطلاق على مسافة نحو خمسة كيلومترات.
وقال قائد "سولنتسيبيك" الملقب بـ"الأسود": "الكل يعرف أن العدو يحفر تحصيناته، ويصبها في الخرسانة، ويحاول التمسك بمواقعه بطريقة أو بأخرى. تم تطوير قاذفاتنا الحرارية لمثل هذه الأغراض، من بين أمور أخرى. عندما تضرب، فإنها تخلق ضغطًا كبيرًا وتحرق كل الكائنات الحية".
وفقًا لوزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 جنود في اتجاه كوبيانسك، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.