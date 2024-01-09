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شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-تقدر-بأكثر-من-215-ألف-جندي-1084820097.html
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مع الحفاظ على المبادرة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T09:56+0000
2024-01-09T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة الجيش الروسي: "تقوم مجموعات من القوات الروسية بتقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي. خلال العام الماضي، تجاوزت خسائر العدو 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح".وتابع شويغو: "نحن نحافظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".كما أكد شويغو أن العسكريين الروس سيواصلون باستمرار تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعرب شويغو عن امتنانه للأفراد العسكريين الذين تصرفوا بشكل احترافي على الخطوط الأمامية خلال عطلة رأس السنة الجديدة.وأضاف الوزير: "اليوم نعقد أول مؤتمر هاتفي موضوعي هذا العام. أود مرة أخرى أن أهنئ جميع الموظفين بالعام الجديد وأشكر كل من خدم في موقع قتالي خلال العطلات، كجزء من المناوبين، وأدى المهام في المستشفيات العسكرية وأسهم في إنشاء حياة سلمية في مناطق جديدة. وأوجّه كلمات شكر خاصة لرفاقنا في السلاح، الذين عملوا بشكل احترافي وبكل شجاعة على خط المواجهة طوال هذا الوقت".
https://sputnikarabic.ae/20240109/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-نقص-في-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للطائرات-1084818156.html
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شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي

09:56 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 09.01.2024)
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سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مع الحفاظ على المبادرة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه في عام 2023، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة الجيش الروسي: "تقوم مجموعات من القوات الروسية بتقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي. خلال العام الماضي، تجاوزت خسائر العدو 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح".
وتابع شويغو: "نحن نحافظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".
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08:52 GMT
كما أكد شويغو أن العسكريين الروس سيواصلون باستمرار تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأعرب شويغو عن امتنانه للأفراد العسكريين الذين تصرفوا بشكل احترافي على الخطوط الأمامية خلال عطلة رأس السنة الجديدة.
وأضاف الوزير: "اليوم نعقد أول مؤتمر هاتفي موضوعي هذا العام. أود مرة أخرى أن أهنئ جميع الموظفين بالعام الجديد وأشكر كل من خدم في موقع قتالي خلال العطلات، كجزء من المناوبين، وأدى المهام في المستشفيات العسكرية وأسهم في إنشاء حياة سلمية في مناطق جديدة. وأوجّه كلمات شكر خاصة لرفاقنا في السلاح، الذين عملوا بشكل احترافي وبكل شجاعة على خط المواجهة طوال هذا الوقت".
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