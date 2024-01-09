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شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي
https://sputnikarabic.ae/20240109/شويغو-يؤكد-استمرار-تزويد-القوات-الروسية-بأسلحة-تستخدم-المبادئ-الفيزيائية-الجديدة-1084820870.html
شويغو يؤكد استمرار تزويد القوات الروسية بأسلحة تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة
شويغو يؤكد استمرار تزويد القوات الروسية بأسلحة تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة
صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T10:34+0000
2024-01-09T10:34+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".وأكد شويغو أن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لقواتها المسلحة. وأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلاً عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية". وأشار إلى أن "إنجاز هذه المهام وغيرها سيسمح لنا بزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة وضمان ردع العدوان على بلادنا وحلفائها". وبحسب شويغو، ستواصل الوزارة استخدام الخبرة المكتسبة خلال العملية الخاصة في التدريب القتالي والعملية التعليمية في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240109/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-تقدر-بأكثر-من-215-ألف-جندي-1084820097.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو يؤكد استمرار تزويد القوات الروسية بأسلحة تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة

10:34 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".
وأكد شويغو أن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لقواتها المسلحة.
سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي
09:56 GMT
وأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلاً عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".
وأشار إلى أن "إنجاز هذه المهام وغيرها سيسمح لنا بزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة وضمان ردع العدوان على بلادنا وحلفائها".
وبحسب شويغو، ستواصل الوزارة استخدام الخبرة المكتسبة خلال العملية الخاصة في التدريب القتالي والعملية التعليمية في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
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