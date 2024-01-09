https://sputnikarabic.ae/20240109/علماء-روس-يطورون-دواء-لملء-الأوعية-الدموية-الخطيرة-التي-تهدد-بإحداث-جلطات-1084825444.html

علماء روس يطورون دواء لملء الأوعية الدموية الخطيرة التي تهدد بإحداث جلطات

علماء روس يطورون دواء لملء الأوعية الدموية الخطيرة التي تهدد بإحداث جلطات

طور علماء سيبيريون مع جراحين من المركز الوطني للبحوث الطبية "ميشالكين" من وزارة الصحة الروسية، بوليمرًا لملء الأوعية الدموية الخطيرة، وسيكون أفضل من نظائره... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T13:51+0000

2024-01-09T13:51+0000

2024-01-09T13:51+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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يستخدم الأطباء الانصمامات لمنع تمزق الأوعية الدموية ووقف الجلطات في الأوعية المرضية الشعرية (التشوهات). مثل هذه الأمراض خطيرة مع وجود خطر انفجار الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى نزيف داخلي وسكتة دماغية. تعتبر الأوعية التي تترسب فيها لويحات الكوليسترول خطيرة أيضًا. الصعوبة الأكبر تنجم عن العمليات المتعلقة بتخفيف أمراض الأوعية الدموية الدماغية.وقال أحد الباحثين في مختبر الأبحاث الدوائية في معهد نوفوسيبيرسك للكيمياء العضوية: "نحن نتعاون مع جراحي الأعصاب من عيادة "ميشالكين"، لقد طلبوا منا المساعدة في علاج الأورام الظليلة للأشعة. لا يوجد سوى نوعين من نظائرهما المستوردة في السوق، والآن، بسبب العقوبات، هناك نقص فيهما في روسيا، لذلك قررنا أن نحاول صنع منتجنا الخاص".وأوضحت الباحثة، إينا شوندرينا، أن نظام الدورة الدموية البشرية مبني بطريقة تجعل هناك دائمًا حلول بديلة. لذلك يمكن سد وعاء خطير، ولن يتدفق الدم إلى هناك، بل سيتدفق عبر أوعية أخرى. يعد الانصمام أحد أكثر الطرق ملاءمة، حيث لا تتاح للجراحين دائمًا الفرصة لإجراء عملية جراحية لإزالة التشوهات. قد تكون موجودة في أماكن يصعب الوصول إليها، أو تكون صغيرة جدًا، أو قد يكون لدى الشخص موانع.تم تصنيع البوليمر المطلوب، حيث أجرى العلماء أبحاثًا على الخنازير الصغيرة التي يقترب قطر أوعيتها من حجم الإنسان.وأوضحت شوندرينا أن من أهم مؤشرات الانصمام هي اللزوجة والشفافية. يتم اختيار اللزوجة لأقطار مختلفة من الأوعية. هناك حاجة إلى الشفافية حتى يتمكن الجراح من رؤية كيفية مرور البوليمر إلى الوعاء وكيف يتحرك على طوله. إحدى المجسمات المستوردة أساسها معدن التنتالوم السام، والثانية تحتوي على اليود. وعلى أساسه قام العلماء الروس بصنع دواءهم الخاص، مع تخليص الدواء من الشوائب غير الضرورية.الآن قام الباحثون بتطوير النسخة النهائية من الانصمام عمليًا، وقد أرضت جميع الجراحين. وبمجرد أن ينتهي العلماء من التجارب على الخنازير الصغيرة، ينتظر الباحثون المرحلة الأخيرة، والتي ينبغي الانتهاء منها في عام 2024، وسيتم اختبار قدرة الدواء على إحداث تأثير سام على جسم الإنسان والتجارب السريرية".

https://sputnikarabic.ae/20240109/علماء-روس-يطورون-طريقة-تعالج-الحروق-دون-ترك-ندبات-1084824552.html

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الصحة, علوم