https://sputnikarabic.ae/20240109/غالانت-لبلينكن-زيادة-الضغط-على-إيران-قد-يمنع-التصعيد-الإقليمي-في-جبهات-أخرى-1084830108.html

غالانت لبلينكن: زيادة الضغط على إيران قد يمنع التصعيد الإقليمي في جبهات أخرى

غالانت لبلينكن: زيادة الضغط على إيران قد يمنع التصعيد الإقليمي في جبهات أخرى

التقى ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير إلى تل أبيب. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T16:45+0000

2024-01-09T16:45+0000

2024-01-09T16:45+0000

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وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن غالانت قد أبلغ رسالة إلى بلينكن، شدد من خلالها على ضرورة زيادة الضغط على إيران بدعوى أنه سيمنع التصعيد الإقليمي في جبهات أخرى.وناقش غالانت وبلينكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بضرورة التقليل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.جاء ذلك خلال اجتماع لهما، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي هي الخامسة إلى إسرائيل يلتقي خلالها أيضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، وقال بلينكن لهرتسوغ خلال لقائهما، إن "الولايات المتحدة تكرر دعمها لحق إسرائيل في ضمان ألا تكون مذبحة 7 أكتوبر قابلة للتكرار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.من جانبه، كتب هرتسوغ في حسابه على منصة "إكس": "التقيت هذا الصباح بوزير الخارجية الأمريكي الذي يقف بحزم ووضوح إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الرئيس بايدن، والإدارة الأمريكية بأكملها".وتابع: "ناقشنا المحنة الحقيقية للمختطفين وضرورة إعادتهم إلى وطنهم بسرعة. وشددت له على أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل منافقة ومخزية، وأننا سنناضل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل حقنا الأساسي والواضح في الدفاع عن أنفسنا".ويشار إلى أنه في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قالت صحيفة "هآرتس" إن بلينكن يتوقع "أن يسمع تصريحات واضحة من القيادة السياسية (الإسرائيلية) تفيد بعدم وجود نية لتهجير سكان قطاع غزة أو السماح ببناء المستوطنات على أراضيه".كما يبحث وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل "اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة و"الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليص الضحايا المدنيين في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإنهاء العملية البرية الموسعة"، وفق الصحيفة.وقالت إنه سيبحث أيضا "مع القيادة الإسرائيلية محاولات منع التصعيد في الشمال، والاتصالات من أجل تسوية دبلوماسية، من شأنها أن تبعد حزب الله عن الحدود".ويذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل، مساء أمس الاثنين، في إطار جولة إقليمية شملت أيضا حتى الآن السعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس