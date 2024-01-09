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https://sputnikarabic.ae/20240109/كتائب-القسام-قنص-4-جنود-إسرائيليين-شرق-مخيم-البريج-وسط-قطاع-غزة-1084822578.html
"كتائب القسام": قنص 4 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
"كتائب القسام": قنص 4 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
قالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T11:50+0000
2024-01-09T11:50+0000
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وقالت "القسام" في بيان لها، إن "القنص تم ببندقية "الغول" التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة"، مؤكدة "تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال الساعات الـ24 الماضية".ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي نشره على موقعه الإلكتروني، فقد "ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 519 قتيلا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-ضباط-وجنود-في-معارك-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1084821301.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"كتائب القسام": قنص 4 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

11:50 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023,
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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قالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين.
وقالت "القسام" في بيان لها، إن "القنص تم ببندقية "الغول" التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة"، مؤكدة "تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال الساعات الـ24 الماضية".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
10:55 GMT
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي نشره على موقعه الإلكتروني، فقد "ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 519 قتيلا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
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