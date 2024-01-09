https://sputnikarabic.ae/20240109/لحظة-انفجار-مسيرة-تابعة-لـحزب-الله-في-مقر-القيادة-الشمالية-للجيش-الإسرائيلي-فيديو-1084820216.html

لحظة انفجار مسيرة تابعة لـ"حزب الله" في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.. فيديو

لحظة انفجار مسيرة تابعة لـ"حزب الله" في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.. فيديو

أقرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، باستهداف مقر القيادة الشمالية للجيش بطائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" من لبنان. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T10:11+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "انفجرت طائرة من دون طيار انطلقت من لبنان في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد، دون وقوع إصابات".وأرفقت الإذاعة مقطع فيديو يظهر انفجار الطائرة المسيرة، وسط حالة من الفزع بين الجنود الذين شوهدوا وهم يركضون في المكان.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا وحدة إطلاق طائرات من دون طيار وأهداف لحزب الله في جنوب لبنان. تم رصد تحطم طائرة مسيرة في قاعدة شمال البلاد، ولا توجد أضرار ولا إصابات. الجيش الإسرائيلي يهاجم مصادر النيران بالمدفعية والنار".وأضاف الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرات سلاح الجو في وقت سابق من هذا الصباح البنى التحتية الإرهابية في قرية كفركلا في جنوب لبنان".وتابع: "كما هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل خلية إطلاق طائرات من دون طيار في جنوب لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "إثر التحذيرات في شمال البلاد تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مالكية ويفتاح"، شمالي إسرائيل.وقال الجيش: "على إثر التحذير من تسلل طائرة معادية، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه عدد من الأهداف الجوية المعادية التي عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم رصد سقوط في قاعدة شمال البلاد دون وقوع أضرار ولا إصابات".وأضاف: " يهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر لبنانية لـ "سبوتنيك"، بمقتل 3 من عناصر "حزب الله"، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق الغندورية جنوبي لبنان.وقالت المصادر، إن "المعلومات الأولية أن عملية الاغتيال الإسرائيلية استهدفت 3 من عناصر حزب الله على طريق الغندورية جنوبي لبنان، ولا قيادات بينهم".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام طويل.يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-قيادة-المنطقة-الشمالية-التابع-للجيش-الإسرائيلي--1084818611.html

https://sputnikarabic.ae/20240109/-مصادر-لبنانية-مقتل-3-من-حزب-الله-في-غارة-إسرائيلية-على-سيارتهم-في-الغندورية-جنوبي-البلاد-1084819474.html

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