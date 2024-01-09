https://sputnikarabic.ae/20240109/متظاهرون-يقاطعون-بايدن-خلال-كلمة-له-ويهتفون-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-فيديو-1084818761.html

متظاهرون يقاطعون بايدن خلال كلمة له ويهتفون لوقف إطلاق النار في غزة... فيديو

متظاهرون يقاطعون بايدن خلال كلمة له ويهتفون لوقف إطلاق النار في غزة... فيديو

قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلقي كلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، بهتافات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T09:19+0000

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2024-01-09T09:19+0000

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وردّ بادين، قائلاً: "أتفهّم مشاعركم، وأعمل مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عملياتها والخروج من غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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