https://sputnikarabic.ae/20240109/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بنفاد-الذخيرة-الأوكرانية-1084838887.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية

صرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعاني من نقص في الذخيرة بسبب تأخر موافقة المشرعين... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T19:15+0000

2024-01-09T19:15+0000

2024-01-09T19:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال شومر خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ: "أوكرانيا نفدت ذخيرتها، ولا يمكنهم (الجنود الأوكرانيون) إطلاق سوى رصاصة واحدة مقابل كل خمس طلقات أو نحو ذلك يطلقها الروس عليهم".وأشار شومر إلى أن التاريخ لن ينظر بلطف إلى مثل هذه الحادثة ما لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي، على حد قوله.وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الكونغرس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين المشرعين بشأن تشديد أمن الحدود وتخصيص التمويل لأوكرانيا مستمرة، ولكن لم يتم تحقيق انفراجة بعد.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس (السلطة التشريعية) على تمويل إضافي.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240109/الضربات-الروسية-على-أوكرانيا-تثير-الذعر-في-أمريكا-1084828926.html

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