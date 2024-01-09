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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بنفاد-الذخيرة-الأوكرانية-1084838887.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية
صرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعاني من نقص في الذخيرة بسبب تأخر موافقة المشرعين... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T19:15+0000
2024-01-09T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال شومر خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ: "أوكرانيا نفدت ذخيرتها، ولا يمكنهم (الجنود الأوكرانيون) إطلاق سوى رصاصة واحدة مقابل كل خمس طلقات أو نحو ذلك يطلقها الروس عليهم".وأشار شومر إلى أن التاريخ لن ينظر بلطف إلى مثل هذه الحادثة ما لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي، على حد قوله.وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الكونغرس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين المشرعين بشأن تشديد أمن الحدود وتخصيص التمويل لأوكرانيا مستمرة، ولكن لم يتم تحقيق انفراجة بعد.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس (السلطة التشريعية) على تمويل إضافي.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الضربات-الروسية-على-أوكرانيا-تثير-الذعر-في-أمريكا-1084828926.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية

19:15 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Эдуард Песов
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صرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، أن كييف تعاني من نقص في الذخيرة بسبب تأخر موافقة المشرعين الأمريكيين على طلب مساعدة أوكرانيا.
وقال شومر خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ: "أوكرانيا نفدت ذخيرتها، ولا يمكنهم (الجنود الأوكرانيون) إطلاق سوى رصاصة واحدة مقابل كل خمس طلقات أو نحو ذلك يطلقها الروس عليهم".
وأشار شومر إلى أن التاريخ لن ينظر بلطف إلى مثل هذه الحادثة ما لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي، على حد قوله.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الكونغرس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين المشرعين بشأن تشديد أمن الحدود وتخصيص التمويل لأوكرانيا مستمرة، ولكن لم يتم تحقيق انفراجة بعد.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الضربات الروسية على أوكرانيا تثير الذعر في أمريكا
15:47 GMT
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تحويل حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا، في عام 2023، كما حذر البيت الأبيض من أن هذه المساعدة تستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف، ولن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس (السلطة التشريعية) على تمويل إضافي.
ويتعين أن يحظى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا بموافقة الكونغرس، وفي الوقت ذاته، قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تخصيص الأموال لسلطات كييف، حتى تغير إدارة بايدن نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMT
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