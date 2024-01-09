https://sputnikarabic.ae/20240109/ميقاتي-يبدي-استعداد-لبنان-للدخول-في-مفاوضات-لتحقيق-استقرار-طويل-الأمد-في-الجنوب-1084823956.html

ميقاتي يبدي استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب

ميقاتي يبدي استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T13:18+0000

2024-01-09T13:18+0000

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وأكد ميقاتي، خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".وشدد على أن "الشعب اللبناني هو شعب يدعو للاستقرار والحل السلمي بشكل دائم"، مضيفا: "رغم ما يصل إلينا من تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، في وقت سابق اليوم، أن "مزارع شبعا تعد ركناً أساسياً في الحل الشامل ووقف التوتر في الجنوب ولا يمكن القفز فوقها".وشدد بوحبيب، عقب لقاءه مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، على أن "الجيش اللبناني يشكل شريكاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب واستهدافه من إسرائيل بـ 34 اعتداءا منذ بدء الحرب في غزة يقوض جهود حفظ السلم والأمن"، مطالبا إسرائيل أن "تتوقف عن خروقاتها وتعدياتها وأن تنسحب من كل أراضينا المحتلة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

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https://sputnikarabic.ae/20240109/لبنان-قصف-إسرائيلي-على-بلدات-في-قضاء-بنت-جبيل-وكفركلا-جنوبي-البلاد-1084813532.html

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