https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-البوندستاغ-الألماني-يتوقع-موعد-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1084812643.html
نائب البوندستاغ الألماني يتوقع موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
نائب البوندستاغ الألماني يتوقع موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
أعرب نائب البوندستاغ (البرلمان الألماني)، ماتياس موسدورف، عن أمله، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، بأن المفاوضات بين روسيا والدول الغربية بشأن حل الصراع... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T06:32+0000
2024-01-09T06:32+0000
2024-01-09T06:33+0000
العالم
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وقال موسدورف: "أتوقع ذلك. الفوضى ستنتهي، على أبعد تقدير بعد فوز دونالد ترامب في أمريكا. فوزه يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا. هذا هو الأمل الكبير للأشخاص العقلاء في هذا العالم".وأضاف موسدورف أن العالم سئم من رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. تظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن يواجهه الرئيس الحالي جو بايدن.ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.وسبق أن قال الرئيس السابق إنه وحده، من بين المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة، التي تقترب البشرية منها. كما سبق أن صرّح مرارًا وتكرارًا، أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20240108/وزيرالخارجية-الأوكراني-روسيا-ستتغلب-علينا-عسكريا-في-حال-توقف-الدعم-الغربي-1084803413.html
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العالم
نائب البوندستاغ الألماني يتوقع موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
06:32 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 06:33 GMT 09.01.2024)
أعرب نائب البوندستاغ (البرلمان الألماني)، ماتياس موسدورف، عن أمله، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، بأن المفاوضات بين روسيا والدول الغربية بشأن حل الصراع الأوكراني يجب أن تتم في عام 2024.
وقال موسدورف: "أتوقع ذلك. الفوضى ستنتهي، على أبعد تقدير بعد فوز دونالد ترامب في أمريكا. فوزه يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا. هذا هو الأمل الكبير للأشخاص العقلاء في هذا العالم".
وأضاف موسدورف
أن العالم سئم من رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. تظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن يواجهه الرئيس الحالي جو بايدن.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
وسبق أن قال الرئيس السابق إنه وحده، من بين المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة، التي تقترب البشرية منها. كما سبق أن صرّح مرارًا وتكرارًا، أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.