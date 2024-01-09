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https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-الـبوندستاغ-يكشف-عن-حجم-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1084819640.html
نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
أعلن نائب البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ماتياس موسدورف، أن الاتحاد الأوروبي خسر 500 مليون يورو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T09:46+0000
2024-01-09T09:46+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "العقوبات تؤثر فقط على الغرب. أما في روسيا فهي تعزز عقلية "القلعة المحاصرة". إن خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، ربما تجاوزت 500 مليون يورو".وكان وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، قد صرح في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بأن برلين تدفع نصف إجمالي المساعدات المقدمة إلى كييف من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو. وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-في-البوندستاغ-جميع-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-معطلة-1084813684.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

09:46 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أعلن نائب البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ماتياس موسدورف، أن الاتحاد الأوروبي خسر 500 مليون يورو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "العقوبات تؤثر فقط على الغرب. أما في روسيا فهي تعزز عقلية "القلعة المحاصرة". إن خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، ربما تجاوزت 500 مليون يورو".
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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نائب في "البوندستاغ": جميع دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا معطلة
07:17 GMT
وكان وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، قد صرح في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بأن برلين تدفع نصف إجمالي المساعدات المقدمة إلى كييف من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو. وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.
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