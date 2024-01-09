https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-الـبوندستاغ-يكشف-عن-حجم-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1084819640.html
نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
أعلن نائب البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ماتياس موسدورف، أن الاتحاد الأوروبي خسر 500 مليون يورو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T09:46+0000
2024-01-09T09:46+0000
2024-01-09T09:46+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803457_0:1043:2048:2195_1920x0_80_0_0_d872ee78d146ee509e471011de7f926a.jpg
وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "العقوبات تؤثر فقط على الغرب. أما في روسيا فهي تعزز عقلية "القلعة المحاصرة". إن خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، ربما تجاوزت 500 مليون يورو".وكان وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، قد صرح في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بأن برلين تدفع نصف إجمالي المساعدات المقدمة إلى كييف من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو. وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/نائب-في-البوندستاغ-جميع-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-معطلة-1084813684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803457_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_abe06301efb40607eeeecd210399e716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
نائب الـ"بوندستاغ" يكشف عن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
أعلن نائب البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ماتياس موسدورف، أن الاتحاد الأوروبي خسر 500 مليون يورو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"
: "العقوبات تؤثر فقط على الغرب. أما في روسيا فهي تعزز عقلية "القلعة المحاصرة". إن خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، ربما تجاوزت 500 مليون يورو".
وكان وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، قد صرح في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بأن برلين تدفع نصف إجمالي المساعدات المقدمة إلى كييف من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو. وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.