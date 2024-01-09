https://sputnikarabic.ae/20240109/نازحون-ينتظرون-للحصول-على-الخبز-في-رفح-جنوب-قطاع-غزة-لأول-مرة-منذ-نحو-شهرين-صور-وفيديو-1084815687.html

نازحون ينتظرون للحصول على الخبز في رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين... صور وفيديو

نازحون ينتظرون للحصول على الخبز في رفح جنوب قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين... صور وفيديو

يتزاحم مئات الفلسطينيين أمام أحد المخابز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للحصول على ربطة خبز تسد رمق عائلاتهم، وهذه المرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بعدما تم توفير... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T08:43+0000

2024-01-09T08:43+0000

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وكان مئات الفلسطينيين قد تجمعوا منذ ساعات الليل وقبل فتح أبواب المخابز، للحصول على نصف حزمة مكونة من 30 رغيفًا.وتقول النازحة أم أحمد، لـ"سبوتنيك"، وهي تنتظر دورها للحصول على الخبز: "لقد نزحنا من غزة، ووضعنا صعب للغاية، ونعاني من أجل الحصول على الخبز، وحتى إن وجد فهو لا يكفي لعائلتي، فنحن نحتاج في اليوم لأكثر من حزمتين، ونريد أن نعود إلى بيوتنا".وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من سوء التغذية والأمراض في قطاع غزة، والتي تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "الحرب في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان على النزوح عدة مرات".

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