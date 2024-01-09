https://sputnikarabic.ae/20240109/-خبير-معسكر-كامل-وراء-تفجير-السيل-الشمالي--وليس-دولة-بمفردها-1084824353.html

خبير: معسكر كامل وراء تفجير "السيل الشمالي" وليس دولة بمفردها

خبير: معسكر كامل وراء تفجير "السيل الشمالي" وليس دولة بمفردها

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T13:03+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: تفجير "السيل الشمالي" صنع معسكر كامل وليس دولة خبير: تفجير "السيل الشمالي" صنع معسكر كامل وليس دولة

بولندا تطمس أدلة تحركات المشتبه بهم في تفجير "السيل الشمالي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأوروبي، أكثم سليمان:إسرائيل ترغب في عقد صفقة مع "حماس" يتم خلالها عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الأستاذ أنطوان شلحت: بلينكن يناقش في السعودية مسألة التطبيع مع إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في السياسة الدولية مدير المركز السوري للدراسات والنشر، الأستاذ جميل علي الحايك: أوكرانيا تؤكد أن الغرب لا يطلب منها التفاوض على السلام. وهو ما قال عنه الباحث السياسي يسرى عبيد: توقعات بأن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة بريكس سيقلل من الاعتماد على الدولار. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي:واشنطن لا تخطط لانسحاب قواتها من العراق. عن هذا قال الباحث في السياسة الدولية الاستاذ منذر بركات : "سبوتنيك" تزور مدينة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة. وهو ما قال عنه محمد عبد الرازق مدير إدارة الأصول في المدينة:بدوره قال حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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