https://sputnikarabic.ae/20240109/-خبير-معسكر-كامل-وراء-تفجير-السيل-الشمالي--وليس-دولة-بمفردها-1084824353.html
خبير: معسكر كامل وراء تفجير "السيل الشمالي" وليس دولة بمفردها
خبير: معسكر كامل وراء تفجير "السيل الشمالي" وليس دولة بمفردها
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T13:03+0000
2024-01-09T13:03+0000
2024-01-09T13:03+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: تفجير "السيل الشمالي" صنع معسكر كامل وليس دولة
خبير: تفجير "السيل الشمالي" صنع معسكر كامل وليس دولة
بولندا تطمس أدلة تحركات المشتبه بهم في تفجير "السيل الشمالي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأوروبي، أكثم سليمان:إسرائيل ترغب في عقد صفقة مع "حماس" يتم خلالها عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الأستاذ أنطوان شلحت: بلينكن يناقش في السعودية مسألة التطبيع مع إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في السياسة الدولية مدير المركز السوري للدراسات والنشر، الأستاذ جميل علي الحايك: أوكرانيا تؤكد أن الغرب لا يطلب منها التفاوض على السلام. وهو ما قال عنه الباحث السياسي يسرى عبيد: توقعات بأن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة بريكس سيقلل من الاعتماد على الدولار. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي:واشنطن لا تخطط لانسحاب قواتها من العراق. عن هذا قال الباحث في السياسة الدولية الاستاذ منذر بركات : "سبوتنيك" تزور مدينة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة. وهو ما قال عنه محمد عبد الرازق مدير إدارة الأصول في المدينة:بدوره قال حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: معسكر كامل وراء تفجير "السيل الشمالي" وليس دولة بمفردها
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بولندا تطمس أدلة تحركات المشتبه بهم في تفجير "السيل الشمالي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأوروبي، أكثم سليمان:
"اسم بولندا ورد منذ البداية كإحدى الجهات المتورطة على الأقل مكانيا، إذ أن زورقا انطلق من هناك إلى منطقة التفجير، ولكن الحدث ليس بولنديا بحتا ولا أوكرانيا بحتا، بل هو من صنع معسكر كامل للتغطية على الحقيقة وخلط الحقائق من خلال نشر المعلومات التي تجري في كل اتجاه لتعقيد عملية التحقيق والوصول إلى الحقيقة عن طريق استخدام أسلوب الإعماء من خلال إطلاق الضوء العالي وليس إسدال الظلام".
إسرائيل ترغب في عقد صفقة مع "حماس" يتم خلالها عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الأستاذ أنطوان شلحت:
"سير المعركة يثبت يوما بعد يوم أن إسرائيل ما زالت تواجه صعوبات جمَّة في تحقيق غايات غير واقعية وضعتها لهذه الحرب، لذلك المقاومة الفلسطينية ترفض هذه الصفقة وهي إذا دلت على شيء فإنما تدل على الموقف الإسرائيلي التقليدي الذي لا ينظر إلى الفلسطينيين وكأنهم بشر وشعب وتعتقد إسرائيل أنه يمكنها أن تفرض عليهم أية شروط".
بلينكن يناقش في السعودية مسألة التطبيع مع إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في السياسة الدولية مدير المركز السوري للدراسات والنشر، الأستاذ جميل علي الحايك:
"أصبحت عملية التطبيع مع إسرائيل في محط ازدراء واحتقار من قبل الشعوب، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى التي أحدثت زلزالا كبيرا ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط بل وغير المعادلات الإقليمية والدولية تغيرا جذريا وشاملا، لذلك الحديث عن التطبيع في اتون المعركة يبدو الان وكأننا نتحدث عن شيء تم قتله ودفنه ".
أوكرانيا تؤكد أن الغرب لا يطلب منها التفاوض على السلام. وهو ما قال عنه الباحث السياسي يسرى عبيد:
"الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بالهزيمة رغم الفشل الذي مني به الجيش الأوكراني في الهجوم المضاد على الرغم من الدعم العسكري الكبير وبالتالي مع عزوف الكونغرس عن تقديم مساعدات إضافية لكييف أعتقد أن أوكرانيا في نهاية العام الجاري ستكون مجبرة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا".
توقعات بأن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة بريكس سيقلل من الاعتماد على الدولار. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي:
"لاحظنا جليا تراجع استخدام الدولار وأن الدول أصبحت تميل أكثر لاستخدام عملاتها الوطنية في التعاملات حتى أن الدولار أيضا تراجع بنسبة كبيرة كاحتياطي عالمي. لذلك هي بداية نهاية هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وربما خلال الـ 4 سنوات المقبلة سنلمس ذلك".
واشنطن لا تخطط لانسحاب قواتها من العراق. عن هذا قال الباحث في السياسة الدولية الاستاذ منذر بركات :
"تصريح البنتاغون اليوم بخصوص عدم انسحاب القوات الأمريكية، فلا أعتقد أن البنتاغون هو من سيحدِّد هذا الأمر. لقد وضعت الولايات المتحدة نفسها في عداء مباشرمع شعوب المنطقة لتبنّيها للعدوان الصهيوني المستمر منذ حوالي 3 أشهر والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لذلك أعتقد أننا في الطريق لوضع خطط الانسحاب للقوات الأمريكية".
"سبوتنيك" تزور مدينة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة. وهو ما قال عنه محمد عبد الرازق مدير إدارة الأصول في المدينة:
"من أهم المشاريع إدخال الحلول الذكية لتحسين معيشة السكان الذين يستخدمون المباني الذكية إن كان من خلال توفير الطاقة، أو نظافة وجودة الهواء، و"مصدر" من أهم المدن المستدامة التي تبني مشاريعها وفق 3 أهداف هي الاجتماعي والاقتصادي والمناخي وبناء جيل جديد من المباني الصفرية للطاقة كمثال يحتذى به ولدينا مدرسة صفرية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة ومنشأة صحية إضافة إلى المباني السكنية".
بدوره قال حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية:
"هناك تعاون مع روسيا ووسائل الإعلام الروسية فيما يخص المنشورات حول الإمارات".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...