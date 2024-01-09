https://sputnikarabic.ae/20240109/-مصادر-لبنانية-مقتل-3-من-حزب-الله-في-غارة-إسرائيلية-على-سيارتهم-في-الغندورية-جنوبي-البلاد-1084819474.html
مصادر لبنانية: مقتل 3 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على سيارتهم في الغندورية جنوبي البلاد
مصادر لبنانية: مقتل 3 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على سيارتهم في الغندورية جنوبي البلاد
قتل 3 من عناصر "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق الغندورية جنوبي لبنان. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T09:41+0000
2024-01-09T09:41+0000
2024-01-09T10:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084310073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91966edae61a0bd7a528e91c9bb96695.jpg
بيروت- سبوتنيك. وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن "المعلومات الأولية أن عملية الاغتيال الإسرائيلية استهدفت 3 من عناصر حزب الله على طريق الغندورية جنوبي لبنان، ولا قيادات بينهم".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام طويل.يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20240109/لبنان-قصف-إسرائيلي-على-بلدات-في-قضاء-بنت-جبيل-وكفركلا-جنوبي-البلاد-1084813532.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-قيادة-المنطقة-الشمالية-التابع-للجيش-الإسرائيلي--1084818611.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084310073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b77df3f030d1ad49a9d616ea18a3043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصادر لبنانية: مقتل 3 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على سيارتهم في الغندورية جنوبي البلاد
09:41 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 09.01.2024)
قتل 3 من عناصر "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق الغندورية جنوبي لبنان.
بيروت- سبوتنيك. وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن "المعلومات الأولية أن عملية الاغتيال الإسرائيلية استهدفت 3 من عناصر حزب الله على طريق الغندورية جنوبي لبنان، ولا قيادات بينهم".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية
التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام طويل.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"
، وسام الطويل.
وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب،
وهي الآن في المرحلة الثالثة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين
في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.