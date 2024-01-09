عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/2024-هو-عام-التنين-الخشبي-الذي-يرمز-إلى-القوة-والحظ-والنجاح-1084839090.html
2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح
2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح
وفقا لعلم التنجيم الصيني، كل عام له سيده الخاص، وهو مخلوق يجسد هذه الفترة ويمنحها صفات معينة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T19:23+0000
2024-01-09T19:23+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/09/1084834338_0:149:1974:1259_1920x0_80_0_0_dd3d9f8f20c76170df17b5a5d18e027a.jpg
وسيكون عام 2024 هو عام "التنين الخشبي"، الذي يرمز إلى القوة والنبل والشرف والحظ والنجاح.يشار إلى أن التنين، الذي سيحتل مركز الصدارة في عام 2024، هو المخلوق الأسطوري الوحيد من دائرة الأبراج ويعتبر أحد أكثر المخلوقات نشاطا وقوة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/09/1084834338_50:0:1925:1406_1920x0_80_0_0_b65d48caf20ec2454d3d9500a719ca68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صور, العالم, أخبار العالم الآن, фото
صور, العالم, أخبار العالم الآن, фото

2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح

19:23 GMT 09.01.2024
تابعنا عبر
وفقا لعلم التنجيم الصيني، كل عام له سيده الخاص، وهو مخلوق يجسد هذه الفترة ويمنحها صفات معينة.
وسيكون عام 2024 هو عام "التنين الخشبي"، الذي يرمز إلى القوة والنبل والشرف والحظ والنجاح.
يشار إلى أن التنين، الذي سيحتل مركز الصدارة في عام 2024، هو المخلوق الأسطوري الوحيد من دائرة الأبراج ويعتبر أحد أكثر المخلوقات نشاطا وقوة.
© AFP 2023 / YE AUNG THUشخص ينفخ النار ويطلق ألسنة اللهب بينما تؤدي فرقة رقصة تنين تقليدية خلال اليوم الأول من السنة القمرية الصينية الجديدة في منطقة الحي الصيني في يانغون في 28 يناير 2017. تمثل السنة القمرية الجديدة بداية عام الديك.
شخص ينفخ النار ويطلق ألسنة اللهب بينما تؤدي فرقة رقصة تنين تقليدية خلال اليوم الأول من السنة القمرية الصينية الجديدة في منطقة الحي الصيني في يانغون في 28 يناير 2017. تمثل السنة القمرية الجديدة بداية عام الديك. - سبوتنيك عربي
1/15
© AFP 2023 / YE AUNG THU
شخص ينفخ النار ويطلق ألسنة اللهب بينما تؤدي فرقة رقصة تنين تقليدية خلال اليوم الأول من السنة القمرية الصينية الجديدة في منطقة الحي الصيني في يانغون في 28 يناير 2017. تمثل السنة القمرية الجديدة بداية عام الديك.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

يقدم فريق التشجيع في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية عرضًا في الذكرى الخامسة والثمانين لإقليم بريمورسكي في الساحة المركزية في فلاديفوستوك الروسية. وتقام الاحتفالات في مناطق المنطقة كافة.

يقدم فريق التشجيع في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية عرضًا في الذكرى الخامسة والثمانين لإقليم بريمورسكي في الساحة المركزية في فلاديفوستوك الروسية. وتقام الاحتفالات في مناطق المنطقة كافة. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقدم فريق التشجيع في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية عرضًا في الذكرى الخامسة والثمانين لإقليم بريمورسكي في الساحة المركزية في فلاديفوستوك الروسية. وتقام الاحتفالات في مناطق المنطقة كافة.

© AFP 2023 / JOEL SAGETفتاة تظهر وشمها خلال جلسة تصوير في 24 فبراير 2020. الدورة العاشرة لـ "مؤتمر الوشم الدولي" أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2020 في باريس.
فتاة تظهر وشمها خلال جلسة تصوير في 24 فبراير 2020. الدورة العاشرة لـ مؤتمر الوشم الدولي أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2020 في باريس. - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2023 / JOEL SAGET
فتاة تظهر وشمها خلال جلسة تصوير في 24 فبراير 2020. الدورة العاشرة لـ "مؤتمر الوشم الدولي" أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2020 في باريس.
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN

امرأة تركب دراجة على جسر التنين في مدينة دانانغ في فيتنام في 24 يونيو 2023.

امرأة تركب دراجة على جسر التنين في مدينة دانانغ في فيتنام في 24 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN

امرأة تركب دراجة على جسر التنين في مدينة دانانغ في فيتنام في 24 يونيو 2023.

© AFP 2023 / ANTONIO SCORZA

عرض التنين خلال موكب في إحدى الكرنفالات في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 20 فبراير 2012.

عرض التنين خلال موكب في إحدى الكرنفالات في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 20 فبراير 2012. - سبوتنيك عربي
5/15
© AFP 2023 / ANTONIO SCORZA

عرض التنين خلال موكب في إحدى الكرنفالات في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 20 فبراير 2012.

© AFP 2023 / VALENTINE CHAPUIS

يقود المشغلون حصان التنين المسمى "لونغ ما"، الذي ابتكره فرانسوا دي لا روزيير وشركته "لا ماشين"، في شوارع تولوز، جنوبي فرنسا، في 16 أبريل 2022.

يقود المشغلون حصان التنين المسمى &quot;لونغ ما&quot;، الذي ابتكره فرانسوا دي لا روزيير وشركته &quot;لا ماشين&quot;، في شوارع تولوز، جنوبي فرنسا، في 16 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2023 / VALENTINE CHAPUIS

يقود المشغلون حصان التنين المسمى "لونغ ما"، الذي ابتكره فرانسوا دي لا روزيير وشركته "لا ماشين"، في شوارع تولوز، جنوبي فرنسا، في 16 أبريل 2022.

© AP Photo / ANTONIO SCORZA

رجل صيني يمر بالدراجة بجوار مجسم عليه رأس تنين تم استخدامه خلال أحد العروض للاحتفال باستعادة هونغ كونغ، المشهد خارج استاد العمال في بكين يوم الجمعة 4 يوليو 1997.

رجل صيني يمر بالدراجة بجوار مجسم عليه رأس تنين تم استخدامه خلال أحد العروض للاحتفال باستعادة هونغ كونغ، المشهد خارج استاد العمال في بكين يوم الجمعة 4 يوليو 1997. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / ANTONIO SCORZA

رجل صيني يمر بالدراجة بجوار مجسم عليه رأس تنين تم استخدامه خلال أحد العروض للاحتفال باستعادة هونغ كونغ، المشهد خارج استاد العمال في بكين يوم الجمعة 4 يوليو 1997.

© AP Photo / JUNJI KUROKAWA

فنان الأوريغامي الكندي المحترف، جوزيف وو، يحمل عمله المفضل وهو تنين مصنوع من الورق.

فنان الأوريغامي الكندي المحترف، جوزيف وو، يحمل عمله المفضل وهو تنين مصنوع من الورق. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / JUNJI KUROKAWA

فنان الأوريغامي الكندي المحترف، جوزيف وو، يحمل عمله المفضل وهو تنين مصنوع من الورق.

© AP Photo / Sakchai Lalit

يستخدم أحد العملاء هاتفا محمولا أثناء الجلوس مع دمى تنين كرتونية يستخدمها المطعم "كحراس" للحفاظ على التباعد الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند، الاثنين، 18 مايو 2020.

يستخدم أحد العملاء هاتفا محمولا أثناء الجلوس مع دمى تنين كرتونية يستخدمها المطعم &quot;كحراس&quot; للحفاظ على التباعد الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند، الاثنين، 18 مايو 2020. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

يستخدم أحد العملاء هاتفا محمولا أثناء الجلوس مع دمى تنين كرتونية يستخدمها المطعم "كحراس" للحفاظ على التباعد الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند، الاثنين، 18 مايو 2020.

© AP Photo / Schalk van Zuydam

فنان يرتدي زي التنين يشارك في موكب كرنفال، أقيم في مدينة كيب تاون، جنوبي أفريقيا، السبت 12 مارس 2016.

فنان يرتدي زي التنين يشارك في موكب كرنفال، أقيم في مدينة كيب تاون، جنوبي أفريقيا، السبت 12 مارس 2016. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Schalk van Zuydam

فنان يرتدي زي التنين يشارك في موكب كرنفال، أقيم في مدينة كيب تاون، جنوبي أفريقيا، السبت 12 مارس 2016.

© AP Photo / Ajit Solanki

متسابق ألماني يعرض طائرته الورقية على شكل تنين بطول 16 مترا (52 قدما) أمام الجمهور خلال مهرجان الطائرات الورقية الدولي في أحمد آباد، الهند، السبت، 12 يناير، 2008.

متسابق ألماني يعرض طائرته الورقية على شكل تنين بطول 16 مترا (52 قدما) أمام الجمهور خلال مهرجان الطائرات الورقية الدولي في أحمد آباد، الهند، السبت، 12 يناير، 2008. - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Ajit Solanki

متسابق ألماني يعرض طائرته الورقية على شكل تنين بطول 16 مترا (52 قدما) أمام الجمهور خلال مهرجان الطائرات الورقية الدولي في أحمد آباد، الهند، السبت، 12 يناير، 2008.

© AP Photo / Frank Augsteinأطفال يرتدون زي تنين يؤدون عرضًا بمناسبة العام الصيني الجديد في منطقة الحي الصيني في لندن، الأحد 18 فبراير 2018.
أطفال يرتدون زي تنين يؤدون عرضًا بمناسبة العام الصيني الجديد في منطقة الحي الصيني في لندن، الأحد 18 فبراير 2018. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Frank Augstein
أطفال يرتدون زي تنين يؤدون عرضًا بمناسبة العام الصيني الجديد في منطقة الحي الصيني في لندن، الأحد 18 فبراير 2018.
© AP Photo / Damian Dovarganes

أحد أنواع الزواحف التي تعرف باسم "التنين الملتحي" ترتدي غطاء على شكل بطة خلال فعالية للاحتفال بالحيوانات في مدينة لوس أنجلوس السبت 16 أبريل 2022.

أحد أنواع الزواحف التي تعرف باسم &quot;التنين الملتحي&quot; ترتدي غطاء على شكل بطة خلال فعالية للاحتفال بالحيوانات في مدينة لوس أنجلوس السبت 16 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Damian Dovarganes

أحد أنواع الزواحف التي تعرف باسم "التنين الملتحي" ترتدي غطاء على شكل بطة خلال فعالية للاحتفال بالحيوانات في مدينة لوس أنجلوس السبت 16 أبريل 2022.

© AFP 2023 / Mladen Antonov

منظر جوي تم التقاطه في 11 سبتمبر 2020 يظهر المعبد البوذي "وات سامفران" (معبد التنين) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

منظر جوي تم التقاطه في 11 سبتمبر 2020 يظهر المعبد البوذي &quot;وات سامفران&quot; (معبد التنين) في العاصمة التايلاندية بانكوك. - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2023 / Mladen Antonov

منظر جوي تم التقاطه في 11 سبتمبر 2020 يظهر المعبد البوذي "وات سامفران" (معبد التنين) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

© AFP 2023 / Oli Scarff

يقوم أحد الأشخاص ببناء مجسم لتنين في ورشته في بلاكبول، شمالي إنجلترا في 16 يناير 2023، حيث تم عرضه في السيرك وهو يطفو على الماء بينما يركبه فنانو السيرك وهو يتنفس الدخان من أنفه.

يقوم أحد الأشخاص ببناء مجسم لتنين في ورشته في بلاكبول، شمالي إنجلترا في 16 يناير 2023، حيث تم عرضه في السيرك وهو يطفو على الماء بينما يركبه فنانو السيرك وهو يتنفس الدخان من أنفه. - سبوتنيك عربي
15/15
© AFP 2023 / Oli Scarff

يقوم أحد الأشخاص ببناء مجسم لتنين في ورشته في بلاكبول، شمالي إنجلترا في 16 يناير 2023، حيث تم عرضه في السيرك وهو يطفو على الماء بينما يركبه فنانو السيرك وهو يتنفس الدخان من أنفه.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала