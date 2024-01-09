https://sputnikarabic.ae/20240109/2024-هو-عام-التنين-الخشبي-الذي-يرمز-إلى-القوة-والحظ-والنجاح-1084839090.html

2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح

2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح

وفقا لعلم التنجيم الصيني، كل عام له سيده الخاص، وهو مخلوق يجسد هذه الفترة ويمنحها صفات معينة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T19:23+0000

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وسيكون عام 2024 هو عام "التنين الخشبي"، الذي يرمز إلى القوة والنبل والشرف والحظ والنجاح.يشار إلى أن التنين، الذي سيحتل مركز الصدارة في عام 2024، هو المخلوق الأسطوري الوحيد من دائرة الأبراج ويعتبر أحد أكثر المخلوقات نشاطا وقوة.

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