2024 هو عام "التنين الخشبي" الذي يرمز إلى القوة والحظ والنجاح
يقدم فريق التشجيع في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية عرضًا في الذكرى الخامسة والثمانين لإقليم بريمورسكي في الساحة المركزية في فلاديفوستوك الروسية. وتقام الاحتفالات في مناطق المنطقة كافة.
يقدم فريق التشجيع في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية عرضًا في الذكرى الخامسة والثمانين لإقليم بريمورسكي في الساحة المركزية في فلاديفوستوك الروسية. وتقام الاحتفالات في مناطق المنطقة كافة.
امرأة تركب دراجة على جسر التنين في مدينة دانانغ في فيتنام في 24 يونيو 2023.
امرأة تركب دراجة على جسر التنين في مدينة دانانغ في فيتنام في 24 يونيو 2023.
عرض التنين خلال موكب في إحدى الكرنفالات في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 20 فبراير 2012.
عرض التنين خلال موكب في إحدى الكرنفالات في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 20 فبراير 2012.
يقود المشغلون حصان التنين المسمى "لونغ ما"، الذي ابتكره فرانسوا دي لا روزيير وشركته "لا ماشين"، في شوارع تولوز، جنوبي فرنسا، في 16 أبريل 2022.
يقود المشغلون حصان التنين المسمى "لونغ ما"، الذي ابتكره فرانسوا دي لا روزيير وشركته "لا ماشين"، في شوارع تولوز، جنوبي فرنسا، في 16 أبريل 2022.
رجل صيني يمر بالدراجة بجوار مجسم عليه رأس تنين تم استخدامه خلال أحد العروض للاحتفال باستعادة هونغ كونغ، المشهد خارج استاد العمال في بكين يوم الجمعة 4 يوليو 1997.
رجل صيني يمر بالدراجة بجوار مجسم عليه رأس تنين تم استخدامه خلال أحد العروض للاحتفال باستعادة هونغ كونغ، المشهد خارج استاد العمال في بكين يوم الجمعة 4 يوليو 1997.
فنان الأوريغامي الكندي المحترف، جوزيف وو، يحمل عمله المفضل وهو تنين مصنوع من الورق.
فنان الأوريغامي الكندي المحترف، جوزيف وو، يحمل عمله المفضل وهو تنين مصنوع من الورق.
يستخدم أحد العملاء هاتفا محمولا أثناء الجلوس مع دمى تنين كرتونية يستخدمها المطعم "كحراس" للحفاظ على التباعد الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند، الاثنين، 18 مايو 2020.
يستخدم أحد العملاء هاتفا محمولا أثناء الجلوس مع دمى تنين كرتونية يستخدمها المطعم "كحراس" للحفاظ على التباعد الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند، الاثنين، 18 مايو 2020.
فنان يرتدي زي التنين يشارك في موكب كرنفال، أقيم في مدينة كيب تاون، جنوبي أفريقيا، السبت 12 مارس 2016.
فنان يرتدي زي التنين يشارك في موكب كرنفال، أقيم في مدينة كيب تاون، جنوبي أفريقيا، السبت 12 مارس 2016.
متسابق ألماني يعرض طائرته الورقية على شكل تنين بطول 16 مترا (52 قدما) أمام الجمهور خلال مهرجان الطائرات الورقية الدولي في أحمد آباد، الهند، السبت، 12 يناير، 2008.
متسابق ألماني يعرض طائرته الورقية على شكل تنين بطول 16 مترا (52 قدما) أمام الجمهور خلال مهرجان الطائرات الورقية الدولي في أحمد آباد، الهند، السبت، 12 يناير، 2008.
أحد أنواع الزواحف التي تعرف باسم "التنين الملتحي" ترتدي غطاء على شكل بطة خلال فعالية للاحتفال بالحيوانات في مدينة لوس أنجلوس السبت 16 أبريل 2022.
أحد أنواع الزواحف التي تعرف باسم "التنين الملتحي" ترتدي غطاء على شكل بطة خلال فعالية للاحتفال بالحيوانات في مدينة لوس أنجلوس السبت 16 أبريل 2022.
منظر جوي تم التقاطه في 11 سبتمبر 2020 يظهر المعبد البوذي "وات سامفران" (معبد التنين) في العاصمة التايلاندية بانكوك.
منظر جوي تم التقاطه في 11 سبتمبر 2020 يظهر المعبد البوذي "وات سامفران" (معبد التنين) في العاصمة التايلاندية بانكوك.
يقوم أحد الأشخاص ببناء مجسم لتنين في ورشته في بلاكبول، شمالي إنجلترا في 16 يناير 2023، حيث تم عرضه في السيرك وهو يطفو على الماء بينما يركبه فنانو السيرك وهو يتنفس الدخان من أنفه.
يقوم أحد الأشخاص ببناء مجسم لتنين في ورشته في بلاكبول، شمالي إنجلترا في 16 يناير 2023، حيث تم عرضه في السيرك وهو يطفو على الماء بينما يركبه فنانو السيرك وهو يتنفس الدخان من أنفه.