https://sputnikarabic.ae/20240110/أردوغان-بعد-الكشف-عن-شبكة-الموساد-إسرائيل-ليس-لديها-فكرة-عما-تستطيع-تركيا-فعله-1084861050.html
أردوغان بعد الكشف عن شبكة "الموساد": إسرائيل ليس لديها فكرة عما تستطيع تركيا فعله
أردوغان بعد الكشف عن شبكة "الموساد": إسرائيل ليس لديها فكرة عما تستطيع تركيا فعله
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في مقر المخابرات التركية، التي انضمت إلى الشرطة في الكشف عن شبكة تجسس للموساد، اليوم... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأدت العملية التي نفذتها أنقرة في جميع أنحاء البلاد ضد شبكة تجسس جنّدها الموساد إلى تسليط الضوء على الأنشطة الإسرائيلية في تركيا ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة "ديلي صباح".وقال أردوغان، أثناء خطابه في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس منظمة المخابرات الوطنية (MIT) في العاصمة أنقرة، إن العملية كانت مجرد خطوة أولية وتعهد بالمزيد. وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي فكرة عما نحن قادرون عليه".وأضاف أردوغان: "لقد قدمت وكالة استخباراتنا إجابة واضحة عن أولئك الذين يهددوننا".وفي عملية مشتركة، اعتقلت الشرطة التركية وجهاز المخابرات التركية 34 شخصًا في ثماني مقاطعات كجزء من التحقيق الأخير في مؤامرة وكالة المخابرات الإسرائيلية المزعومة لاستهداف الأجانب في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.وخلص التحقيق إلى وجود شبكة تجسس واسعة النطاق تقف وراء أنشطة الموساد التي تستهدف الفلسطينيين المقيمين في تركيا.وكانت المجموعة، التي اتصلت بعملاء الموساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بعمليات استطلاع واعتداءات ومحاولات اختطاف لصالح المخابرات الإسرائيلية.وأمرت محكمة في إسطنبول باحتجاز 15 من أصل 34 شخصا اعتقلوا في العمليات، في السجن بانتظار المحاكمة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-إسرائيل-تستخدم-أساليب-مختلفة-لتجنيد-جواسيس-في-تركيا-1084743460.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أردوغان بعد الكشف عن شبكة "الموساد": إسرائيل ليس لديها فكرة عما تستطيع تركيا فعله
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في مقر المخابرات التركية، التي انضمت إلى الشرطة في الكشف عن شبكة تجسس للموساد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليس لديها أي فكرة عما تستطيع تركيا فعله وأن العملية كانت مجرد "خطوة أولى".
وأدت العملية التي نفذتها أنقرة في جميع أنحاء البلاد ضد شبكة تجسس جنّدها الموساد إلى تسليط الضوء على الأنشطة الإسرائيلية في تركيا ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة
"ديلي صباح".
وقال أردوغان، أثناء خطابه في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس منظمة المخابرات الوطنية (MIT) في العاصمة أنقرة، إن العملية كانت مجرد خطوة أولية وتعهد بالمزيد. وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي فكرة عما نحن قادرون عليه".
وأضاف أردوغان: "لقد قدمت وكالة استخباراتنا إجابة واضحة عن أولئك الذين يهددوننا".
وفي عملية مشتركة، اعتقلت الشرطة التركية وجهاز المخابرات التركية
34 شخصًا في ثماني مقاطعات كجزء من التحقيق الأخير في مؤامرة وكالة المخابرات الإسرائيلية المزعومة لاستهداف الأجانب في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وخلص التحقيق إلى وجود شبكة تجسس واسعة النطاق تقف وراء أنشطة الموساد التي تستهدف الفلسطينيين المقيمين في تركيا.
وكانت المجموعة، التي اتصلت بعملاء الموساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بعمليات استطلاع واعتداءات ومحاولات اختطاف لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأمرت محكمة في إسطنبول باحتجاز 15 من أصل 34 شخصا اعتقلوا في العمليات، في السجن بانتظار المحاكمة.