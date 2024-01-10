https://sputnikarabic.ae/20240110/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-ضرورة-حشد-المجتمع-الدولي-من-أجل-إحلال-السلام-في-غزة-1084865766.html
الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في غزة
الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في غزة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم يوم 22 يناير/... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T18:40+0000
2024-01-10T18:40+0000
2024-01-10T18:40+0000
قطاع غزة
حركة حماس
العالم العربي
العالم
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وأوضح بوينو، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وصرّح بوينو لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدّم دعوة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما اجتمعا في السعودية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء التكتل، بالإضافة لتوجيه دعوة لوزراء خارجية الأردن ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.وأجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد الماضي، زيارة إلى السعودية، استغرقت يومين، 7 و8 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحث خلالها آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر، بحسب بيان دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.وأفادت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بأن بوريل سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.وتطرقت المباحثات لجميع جوانب الوضع في قطاع غزة، وتأثيره على المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد المثير للقلق في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240110/برلماني-إسرائيلي-يطالب-بـإحراق-غزة-دون-رحمة-1084864649.html
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قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, العالم
قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, العالم
الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في غزة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، مجريات الحرب في غزة ومتطلبات إحلال السلام في المنطقة.
وأوضح بوينو، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وصرّح بوينو لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدّم دعوة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما اجتمعا في السعودية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء التكتل، بالإضافة لتوجيه دعوة لوزراء خارجية الأردن ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وطالب الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي بالسعي لفرض حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس، لأن "الطرفين المتحاربين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق".
وأجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد الماضي، زيارة إلى السعودية، استغرقت يومين، 7 و8 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحث خلالها آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد في البحر الأحمر
، بحسب بيان دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بأن بوريل سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وتطرقت المباحثات لجميع جوانب الوضع في قطاع غزة
، وتأثيره على المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد المثير للقلق في البحر الأحمر.