عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240110/البحرية-الروسية-تتسلم-مسيرات-أوخوتنيك-وإينوخوديتس-1084848892.html
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية من طراز "إينوخوديتس"... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T08:47+0000
2024-01-10T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104259/68/1042596813_171:0:1593:800_1920x0_80_0_0_e540a23ce5b52886db2b7a2a7c057cd3.png
وقال القائد العام للبحرية الروسية، ردًا على سؤال حول آفاق تطوير الطيران البحري، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الطيران المسيّر. ومن المخطط إدخال الأنظمة الحديثة "إينوخوديتس" و"أوخوتنيك" في الخدمة".وأضاف القائد العام أنه من المقرر زيادة القدرات القتالية لطائرات الاستطلاع البحرية والمضادة للغواصات، من خلال تحديث أسطول الطائرات الحالي مثل "تو-142إم3" و"إيل-38" ومروحيات "كا-27" و"كا-31إر"، وكذلك إنشاء أنظمة طائرات واعدة مضادة للغواصات.تم تطوير الطائرة الهجومية المسيرة "أوخوتنيك" في مكتب التصميم "سوخوي". طولها 14 مترًا، والجناحين 19 مترًا، ووزن الإقلاع أكثر من 20 طنًا. وتم تصنيع الجهاز وفق تصميم "الجناح الطائر" باستخدام تقنيات ومواد تقلل من وقعاته الرادارية والحرارية.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القائد-العام-للبحرية-الروسية-يتم-العمل-على-تصنيع-حاملة-طائرات-جديدة-1084846355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104259/68/1042596813_350:0:1417:800_1920x0_80_0_0_2f90ef950273ac839879871c6d174ad0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"

08:47 GMT 10.01.2024
© Photo / youtube// Минобороны России
تابعنا عبر
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية من طراز "إينوخوديتس" (أوريون) و"أوخوتنيك".
وقال القائد العام للبحرية الروسية، ردًا على سؤال حول آفاق تطوير الطيران البحري، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الطيران المسيّر. ومن المخطط إدخال الأنظمة الحديثة "إينوخوديتس" و"أوخوتنيك" في الخدمة".
حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
القائد العام للبحرية الروسية: يتم العمل على تصنيع حاملة طائرات جديدة
07:31 GMT
وأضاف القائد العام أنه من المقرر زيادة القدرات القتالية لطائرات الاستطلاع البحرية والمضادة للغواصات، من خلال تحديث أسطول الطائرات الحالي مثل "تو-142إم3" و"إيل-38" ومروحيات "كا-27" و"كا-31إر"، وكذلك إنشاء أنظمة طائرات واعدة مضادة للغواصات.
تم تطوير الطائرة الهجومية المسيرة "أوخوتنيك" في مكتب التصميم "سوخوي". طولها 14 مترًا، والجناحين 19 مترًا، ووزن الإقلاع أكثر من 20 طنًا. وتم تصنيع الجهاز وفق تصميم "الجناح الطائر" باستخدام تقنيات ومواد تقلل من وقعاته الرادارية والحرارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب06:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала