https://sputnikarabic.ae/20240110/البحرية-الروسية-تتسلم-مسيرات-أوخوتنيك-وإينوخوديتس-1084848892.html
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية من طراز "إينوخوديتس"... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T08:47+0000
2024-01-10T08:47+0000
2024-01-10T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال القائد العام للبحرية الروسية، ردًا على سؤال حول آفاق تطوير الطيران البحري، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الطيران المسيّر. ومن المخطط إدخال الأنظمة الحديثة "إينوخوديتس" و"أوخوتنيك" في الخدمة".وأضاف القائد العام أنه من المقرر زيادة القدرات القتالية لطائرات الاستطلاع البحرية والمضادة للغواصات، من خلال تحديث أسطول الطائرات الحالي مثل "تو-142إم3" و"إيل-38" ومروحيات "كا-27" و"كا-31إر"، وكذلك إنشاء أنظمة طائرات واعدة مضادة للغواصات.تم تطوير الطائرة الهجومية المسيرة "أوخوتنيك" في مكتب التصميم "سوخوي". طولها 14 مترًا، والجناحين 19 مترًا، ووزن الإقلاع أكثر من 20 طنًا. وتم تصنيع الجهاز وفق تصميم "الجناح الطائر" باستخدام تقنيات ومواد تقلل من وقعاته الرادارية والحرارية.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القائد-العام-للبحرية-الروسية-يتم-العمل-على-تصنيع-حاملة-طائرات-جديدة-1084846355.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية من طراز "إينوخوديتس" (أوريون) و"أوخوتنيك".
وقال القائد العام للبحرية الروسية، ردًا على سؤال حول آفاق تطوير الطيران البحري، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الطيران المسيّر. ومن المخطط إدخال الأنظمة الحديثة "إينوخوديتس" و"أوخوتنيك" في الخدمة".
وأضاف القائد العام أنه من المقرر زيادة القدرات القتالية لطائرات الاستطلاع البحرية والمضادة للغواصات، من خلال تحديث أسطول الطائرات الحالي مثل "تو-142إم3" و"إيل-38" ومروحيات "كا-27" و"كا-31إر"، وكذلك إنشاء أنظمة طائرات واعدة مضادة للغواصات.
تم تطوير الطائرة الهجومية المسيرة "أوخوتنيك" في مكتب التصميم "سوخوي". طولها 14 مترًا، والجناحين 19 مترًا، ووزن الإقلاع أكثر من 20 طنًا. وتم تصنيع الجهاز وفق تصميم "الجناح الطائر" باستخدام تقنيات ومواد تقلل من وقعاته الرادارية والحرارية.