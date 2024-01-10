https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-150-هدفا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084847890.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مهاجمة أكثر من 150 هدفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أثناء عملياته المتواصلة في قطاع غزة". 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T08:13+0000
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وذكر الجيش، في بيان له، أنه "تمكن من القضاء على مخربين والعثور على العديد من الأسلحة في منطقة المغازي وخان يونس"، مؤكدًا العثور أيضًا على ما يزيد على 15 فتحة نفق تحت أرضية في المنطقة.وأشار البيان، إلى أنه "خلال مداهمة مبانٍ عسكرية في المنطقة، عثرت القوات على المنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والمواد المتفجرة"، على حد قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-6-من-جنوده-بنيران-صديقة-في-قطاع-غزة-1084835947.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مهاجمة أكثر من 150 هدفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أثناء عملياته المتواصلة في قطاع غزة".
وذكر الجيش، في بيان له، أنه "تمكن من القضاء على مخربين والعثور على العديد من الأسلحة في منطقة المغازي وخان يونس"، مؤكدًا العثور أيضًا على ما يزيد على 15 فتحة نفق تحت أرضية في المنطقة.
وأشار البيان، إلى أنه "خلال مداهمة مبانٍ عسكرية في المنطقة، عثرت القوات على المنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والمواد المتفجرة"، على حد قوله.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.