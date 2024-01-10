https://sputnikarabic.ae/20240110/الخارجية-الروسية-تكشف-هدف-الاجتماع-السري-حول-أوكرانيا-وعلاقته-بزيلينسكي-1084844283.html

الخارجية الروسية تكشف هدف الاجتماع السري حول أوكرانيا وعلاقته بزيلينسكي

الخارجية الروسية تكشف هدف الاجتماع السري حول أوكرانيا وعلاقته بزيلينسكي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع السري بشأن أوكرانيا في الرياض هو "دعاية"، ومحاولة للفت الانتباه إلى... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T05:42+0000

2024-01-10T05:42+0000

2024-01-10T05:42+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذا مفهوم قديم ومتطور. مفهوم جذب الاهتمام السياسي لنظام زيلينسكي. وفي اللغة الروسية البسيطة المليئة بالتعابير الإنجليزية، هذه دعاية لنظام زيلينسكي".وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذا "الضجيج" الإعلامي تم إنشاؤه من أجل الحفاظ على وهم النشاط السياسي، و"تحويل انتباه الجمهور العالمي بعيدًا عن العمليات الحقيقية للتسوية المحتملة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"روسيا 24"، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن اجتماعًا آخر بشأن ما يسمى "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، عُقد في سرية تامة بمشاركة دول غربية وبعض دول الجنوب العالمي. وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن "الذين شاركوا في هذا الاجتماع من حلفائنا المقربين، والأشخاص ذوي التفكير المماثل، لم يعدوا أحدًا بإخفاء أي أسرار عنا في قضية لها علاقة بروسيا".

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