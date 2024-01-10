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https://sputnikarabic.ae/20240110/الخارجية-السودانية-تعلق-على-إحراق-الدعم-السريع-لأحد-معالم-الخرطوم-1084865916.html
الخارجية السودانية تعلق على إحراق "الدعم السريع" لأحد معالم الخرطوم
الخارجية السودانية تعلق على إحراق "الدعم السريع" لأحد معالم الخرطوم
علقت وزارة الخارجية السودانية على قيام قوات الدعم السريع بإحراق أحد المعالم الرئيسية في العاصمة الخرطوم، حيث وصفت ذلك بـ"السلوك الإجرامي". 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T18:42+0000
2024-01-10T18:42+0000
العالم العربي
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قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن الخارجية بيانا استنكرت فيه ما فعلته قوات الدعم السريع و"انتهاكها الصارخ بإحراقها لبرج مصرف الساحل والصحراء في إطار خططها للقضاء على مؤسسات الدولة"، على حد وصف البيان.وأضافت الوزارة أن "الدعم السريع بإحراقها للبرج ترتكب جريمة إرهابية ضد الدول الأعضاء".يشار إلى أن برج مصرف الساحل والصحراء يعتبر أحد المعالم الرئيسة في العاصمة الخرطوم، إذ يضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.وفي وقت سابق، أكدت قوات الدعم السريع في السودان، "أهمية خطوة التوقيع على الاتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في أديس أبابا، لحل الأزمة في السودان".وقال محمد المختار نور، مستشار قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أشهر، في مقابلة مع وكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق الذي رفضه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين".وأضاف المختار نور، أن "المبادئ التي اتفق عليها الطرفان تعتبر خارطة طريق لمستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد وقف إطلاق نار مع القوات المسلحة"، لكنه رأى أنه "في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل".ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-الأوضاع-تسير-نحو-نفق-عميق-وتسليح-المواطنين-كارثة-1084807120.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الخارجية السودانية تعلق على إحراق "الدعم السريع" لأحد معالم الخرطوم

18:42 GMT 10.01.2024
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / -
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علقت وزارة الخارجية السودانية على قيام قوات الدعم السريع بإحراق أحد المعالم الرئيسية في العاصمة الخرطوم، حيث وصفت ذلك بـ"السلوك الإجرامي".
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن الخارجية بيانا استنكرت فيه ما فعلته قوات الدعم السريع و"انتهاكها الصارخ بإحراقها لبرج مصرف الساحل والصحراء في إطار خططها للقضاء على مؤسسات الدولة"، على حد وصف البيان.
وأضافت الوزارة أن "الدعم السريع بإحراقها للبرج ترتكب جريمة إرهابية ضد الدول الأعضاء".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
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يشار إلى أن برج مصرف الساحل والصحراء يعتبر أحد المعالم الرئيسة في العاصمة الخرطوم، إذ يضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.
وفي وقت سابق، أكدت قوات الدعم السريع في السودان، "أهمية خطوة التوقيع على الاتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في أديس أبابا، لحل الأزمة في السودان".
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وقال محمد المختار نور، مستشار قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أشهر، في مقابلة مع وكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق الذي رفضه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين".
وأضاف المختار نور، أن "المبادئ التي اتفق عليها الطرفان تعتبر خارطة طريق لمستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد وقف إطلاق نار مع القوات المسلحة"، لكنه رأى أنه "في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل".
ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.
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