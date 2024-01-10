https://sputnikarabic.ae/20240110/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-ساراتوف-1084843873.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T04:40+0000
2024-01-10T04:40+0000
2024-01-10T04:58+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف".وكانت الدفاع الروسية أفادت مساء أمس الثلاثاء أن وسائل الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين من طراز "توتشكا-أو" و7 قذائف من راجمات "أولخا" في أجواء مقاطعة بيلغورود.وشنت القوات الأوكرانية السبت ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "أولخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات التشيكية، ما خلف أكثر من 20 قتيلا و100 جريح.وردت القوات الروسية على هذا الهجوم بضرب مراكز صنع القرار ومواقع عسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20210110/في-ساراتوف-الروسية-سقط-صاروخ-على-نافذة-مبنى-سكني-في-الطابق-التاسع-عشر-فيديو-1047748769.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف
04:40 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 10.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف".
وكانت الدفاع الروسية أفادت مساء أمس الثلاثاء أن وسائل الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين من طراز "توتشكا-أو" و7 قذائف من راجمات "أولخا" في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وشنت القوات الأوكرانية السبت ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "أولخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات التشيكية، ما خلف أكثر من 20 قتيلا و100 جريح.
وردت القوات الروسية على هذا الهجوم بضرب مراكز صنع القرار ومواقع عسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.