https://sputnikarabic.ae/20240110/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسارة-أوكرانية-ضخمة-حدثت-في-يوم-واحد-1084854876.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة حدثت في يوم واحد
الدفاع الروسية تكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة حدثت في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار اليوم نحو 330 جنديًا، في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:58+0000
2024-01-10T11:58+0000
2024-01-10T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها، أن مجموعة "الغرب" من القوات الروسية تمكنت، من خلال الغارات الجوية ونيران المدفعية، من صد أربع هجمات للألوية الآلية 21 و32 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيرني وسينكوفكا في منطقة خاركوف.وأضافت الدفاع: "خسر العدو ما يصل إلى 145 جنديًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة وأربع مركبات، بالإضافة نظام مدفعية إم 777 المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مدافع هاوتزر"دي 20" و"دي 30".وأكدت الوزارة على أنه "تم تحييد ما يصل إلى 190 من جنود العدو ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تدمر-كتيبىة-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--1084854131.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة حدثت في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار اليوم نحو 330 جنديًا، في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان.
وأوضحت الدفاع في بيانها، أن مجموعة "الغرب" من القوات الروسية تمكنت، من خلال الغارات الجوية ونيران المدفعية، من صد أربع هجمات للألوية الآلية 21 و32 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيرني وسينكوفكا في منطقة خاركوف.
وأضافت الدفاع: "خسر العدو ما يصل إلى 145 جنديًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة وأربع مركبات، بالإضافة نظام مدفعية إم 777 المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مدافع هاوتزر"دي 20" و"دي 30".
وأشارت الدفاع إلى أن وحدات مجموعة "المركز"، بدعم من الطيران والمدفعية، دمرت مجموعات من القوى العاملة والمعدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسك.
وأكدت الوزارة على أنه "تم تحييد ما يصل إلى 190 من جنود العدو ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.