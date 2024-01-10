https://sputnikarabic.ae/20240110/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسارة-أوكرانية-ضخمة-حدثت-في-يوم-واحد-1084854876.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة حدثت في يوم واحد

الدفاع الروسية تكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة حدثت في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار اليوم نحو 330 جنديًا، في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T11:58+0000

2024-01-10T11:58+0000

2024-01-10T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081930238_0:28:924:547_1920x0_80_0_0_7be4451649be4110167c915f83faceae.jpg

وأوضحت الدفاع في بيانها، أن مجموعة "الغرب" من القوات الروسية تمكنت، من خلال الغارات الجوية ونيران المدفعية، من صد أربع هجمات للألوية الآلية 21 و32 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيرني وسينكوفكا في منطقة خاركوف.وأضافت الدفاع: "خسر العدو ما يصل إلى 145 جنديًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة وأربع مركبات، بالإضافة نظام مدفعية إم 777 المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مدافع هاوتزر"دي 20" و"دي 30".وأكدت الوزارة على أنه "تم تحييد ما يصل إلى 190 من جنود العدو ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تدمر-كتيبىة-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--1084854131.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري