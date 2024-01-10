https://sputnikarabic.ae/20240110/الصين-تعتزم-إطلاق-المسبار-القمري-تشانغ-آ-6-خلال-النصف-الأول-من-2024--1084868637.html
الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آ-6" خلال النصف الأول من 2024
الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آ-6" خلال النصف الأول من 2024
أفادت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، باعتزامها إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانغ آ-6" في النصف الأول من العام الحالي. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T20:40+0000
2024-01-10T20:40+0000
2024-01-10T20:40+0000
الصين
الفضاء
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083580589_0:80:800:530_1920x0_80_0_0_5ae10c367e132923e9ff984bad5c729c.jpg
وأوضحت الوكالة أنه تم نقل مكونات المسبار القمري "تشانغ آ-6" إلى موقع "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ومن المقرر تنفيذ اختبارات ما قبل الإطلاق.وأكدت الوكالة جودة حالة المرافق في موقع "ونتشانغ" وهي في حالة جيدة وعلى استعداد لإجراء الأعمال التحضيرية.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تحقق المهمة اختراقات في التقنيات الرئيسية، مثل جمع العينات الآلي والإقلاع من الجانب البعيد من القمر، وسيجري المسبار استكشافًا علميًا لمنطقة الهبوط.وأشارت الوكالة إلى وجود أجهزة علمية من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية/السويد على متن مركبة الهبوط لمهمة "تشانغ آ-6"، بالإضافة لحمولة باكستانية على المركبة المدارية.وأعلنت شركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعرض أول مركبة فضائية أمريكية تحاول الهبوط السلس على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، إلى "خسارة فادحة في الوقود الدافع"، ما أدى إلى تدمير مهمتها.انطلقت المركبة الفضائية "بيريغرين"، المملوكة لشركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة، من "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا، على متن صاروخ فولكان في الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس (8 يناير/ كانون الثاني).وبعد ست ساعات فقط من الرحلة، واجهت مهمة القمر الخاصة صعوبات فنية منعت المركبة الفضائية "بيريغرين" من توجيه ألواحها الشمسية نحو الشمس. ومع تضاؤل طاقة بطارية "بيريغرين"، وجد المهندسون حلاً مكّنهم من إمالة المركبة وشحن الألواح.
https://sputnikarabic.ae/20240110/تعاون-مصري-سعودي-لتنفيذ-أكبر-مشروع-لطاقة-الرياح-في-الشرق-الأوسط-1084867657.html
الصين
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083580589_0:5:800:605_1920x0_80_0_0_01edde9e47d522283fcfe45c3b6173ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الفضاء, العالم
الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آ-6" خلال النصف الأول من 2024
أفادت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، باعتزامها إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانغ آ-6" في النصف الأول من العام الحالي.
وأوضحت الوكالة أنه تم نقل مكونات المسبار القمري "تشانغ آ-6" إلى موقع "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ومن المقرر تنفيذ اختبارات ما قبل الإطلاق.
وأكدت الوكالة جودة حالة المرافق في موقع "ونتشانغ" وهي في حالة جيدة وعلى استعداد لإجراء الأعمال التحضيرية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يقوم المسبار القمري، بمهمة هي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية، بجمع عينات من الجانب البعيد من القمر.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تحقق المهمة اختراقات في التقنيات الرئيسية، مثل جمع العينات الآلي والإقلاع من الجانب البعيد من القمر، وسيجري المسبار استكشافًا علميًا لمنطقة الهبوط.
وأشارت الوكالة إلى وجود أجهزة علمية من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية/السويد على متن مركبة الهبوط لمهمة "تشانغ آ-6"، بالإضافة لحمولة باكستانية على المركبة المدارية.
وأعلنت شركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعرض أول مركبة فضائية أمريكية تحاول الهبوط السلس على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، إلى "خسارة فادحة في الوقود الدافع"، ما أدى إلى تدمير مهمتها.
انطلقت المركبة الفضائية "بيريغرين"، المملوكة لشركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة، من "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا، على متن صاروخ فولكان في الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس (8 يناير/ كانون الثاني).
وبعد ست ساعات فقط من الرحلة، واجهت مهمة القمر الخاصة صعوبات فنية منعت المركبة الفضائية "بيريغرين" من توجيه ألواحها الشمسية نحو الشمس. ومع تضاؤل طاقة بطارية "بيريغرين"، وجد المهندسون حلاً مكّنهم من إمالة المركبة وشحن الألواح.