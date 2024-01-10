https://sputnikarabic.ae/20240110/الصين-تعتزم-إطلاق-المسبار-القمري-تشانغ-آ-6-خلال-النصف-الأول-من-2024--1084868637.html

الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آ-6" خلال النصف الأول من 2024

الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آ-6" خلال النصف الأول من 2024

أفادت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، باعتزامها إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانغ آ-6" في النصف الأول من العام الحالي. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T20:40+0000

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وأوضحت الوكالة أنه تم نقل مكونات المسبار القمري "تشانغ آ-6" إلى موقع "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ومن المقرر تنفيذ اختبارات ما قبل الإطلاق.وأكدت الوكالة جودة حالة المرافق في موقع "ونتشانغ" وهي في حالة جيدة وعلى استعداد لإجراء الأعمال التحضيرية.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تحقق المهمة اختراقات في التقنيات الرئيسية، مثل جمع العينات الآلي والإقلاع من الجانب البعيد من القمر، وسيجري المسبار استكشافًا علميًا لمنطقة الهبوط.وأشارت الوكالة إلى وجود أجهزة علمية من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية/السويد على متن مركبة الهبوط لمهمة "تشانغ آ-6"، بالإضافة لحمولة باكستانية على المركبة المدارية.وأعلنت شركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعرض أول مركبة فضائية أمريكية تحاول الهبوط السلس على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، إلى "خسارة فادحة في الوقود الدافع"، ما أدى إلى تدمير مهمتها.انطلقت المركبة الفضائية "بيريغرين"، المملوكة لشركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة، من "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا، على متن صاروخ فولكان في الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس (8 يناير/ كانون الثاني).وبعد ست ساعات فقط من الرحلة، واجهت مهمة القمر الخاصة صعوبات فنية منعت المركبة الفضائية "بيريغرين" من توجيه ألواحها الشمسية نحو الشمس. ومع تضاؤل طاقة بطارية "بيريغرين"، وجد المهندسون حلاً مكّنهم من إمالة المركبة وشحن الألواح.

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