https://sputnikarabic.ae/20240110/القائد-العام-للبحرية-الروسية-يتم-العمل-على-تصنيع-حاملة-طائرات-جديدة-1084846355.html
القائد العام للبحرية الروسية: يتم العمل على تصنيع حاملة طائرات جديدة
القائد العام للبحرية الروسية: يتم العمل على تصنيع حاملة طائرات جديدة
صرّح القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن روسيا تعمل على بناء حاملة طائرات جديدة. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T07:31+0000
2024-01-10T07:31+0000
2024-01-10T07:31+0000
رصد عسكري
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وقال إيفمينوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إن حاملة الطائرات الجديدة ستزيد من كفاءة حل المهام التشغيلية المختلفة.وأضاف القائد: "أما بالنسبة للسفن الأخرى، فإن السفن الرئيسية للبحرية الروسية في المنطقة البحرية القريبة ستكون سفن حديثة متعددة الأغراض، ذات قدرات مضادة للغواصات ومزودة بصواريخ هجومية وأسلحة دفاعية. هذه هي طرادات من طراز "ستريغوشي" و"غريمياشي"، بالإضافة إلى سفن صواريخ صغيرة من طراز "غراد سفياجيسك".وأشار إلى أنه سيتم أيضا تطوير فئة من سفن مضادة للألغام - كاسحات ألغام بحرية، والتي يتم إنشاؤها باستخدام مواد مركبة ووسائل حديثة للبحث عن الألغام وتدميرها.ويذكر أن الطراد الوحيد الحامل للطائرات "الأدميرال كوزنتسوف" يخضع للإصلاح والتحديث في حوض بناء السفن الخامس والثلاثين في مورمانسك. سيتم تزويده بمقلاع جديد ومحطة كهرباء ومسارات كابل ونظام التحكم في إقلاع وهبوط الطائرات على حاملات الطائرات ونظام الملاحة. بعد الانتهاء من الإصلاحات والتحديث، سيخدم "الأدميرال كوزنتسوف" لمدة 20 عامًا أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تتسلم-مدافع-كاليتسا--سي-في-العملاقة-1084844702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القائد العام للبحرية الروسية: يتم العمل على تصنيع حاملة طائرات جديدة
صرّح القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن روسيا تعمل على بناء حاملة طائرات جديدة.
وقال إيفمينوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"
، إن حاملة الطائرات الجديدة ستزيد من كفاءة حل المهام التشغيلية المختلفة.
وأضاف القائد: "أما بالنسبة للسفن الأخرى، فإن السفن الرئيسية للبحرية الروسية في المنطقة البحرية القريبة ستكون سفن حديثة متعددة الأغراض، ذات قدرات مضادة للغواصات ومزودة بصواريخ هجومية وأسلحة دفاعية. هذه هي طرادات من طراز "ستريغوشي" و"غريمياشي"، بالإضافة إلى سفن صواريخ صغيرة من طراز "غراد سفياجيسك".
وأشار إلى أنه سيتم أيضا تطوير فئة من سفن مضادة للألغام - كاسحات ألغام بحرية، والتي يتم إنشاؤها باستخدام مواد مركبة ووسائل حديثة للبحث عن الألغام وتدميرها.
ويذكر أن الطراد الوحيد الحامل للطائرات "الأدميرال كوزنتسوف" يخضع للإصلاح والتحديث في حوض بناء السفن الخامس والثلاثين في مورمانسك. سيتم تزويده بمقلاع جديد ومحطة كهرباء ومسارات كابل ونظام التحكم في إقلاع وهبوط الطائرات على حاملات الطائرات ونظام الملاحة. بعد الانتهاء من الإصلاحات والتحديث، سيخدم "الأدميرال كوزنتسوف" لمدة 20 عامًا أخرى.