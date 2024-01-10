https://sputnikarabic.ae/20240110/القسام-تنشر-مشاهد-لقيامها-بعمليات-مباشرة-ضد-مراكز-عسكرية-إسرائيلية-فيديو-1084854505.html

"القسام" تنشر مشاهد لقيامها بعمليات مباشرة ضد مراكز عسكرية إسرائيلية... فيديو

"القسام" تنشر مشاهد لقيامها بعمليات مباشرة ضد مراكز عسكرية إسرائيلية... فيديو

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة للمعارك الدائرة مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T11:47+0000

2024-01-10T11:47+0000

2024-01-10T11:47+0000

رصد عسكري

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وتوضح المشاهد المعارك الدائرة بين "كتائب القسام"، والقوات الإسرائيلية، وتبين لحظة تدميرعدة دبابات إسرائيلية، وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.وذكرت "كتائب القسام"، يوم أمس الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين.وأعلنت "القسام" في بيان لها، إن "القنص تم ببندقية "الغول" التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة"، مؤكدةً "تدمير دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-150-هدفا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1084847890.html

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رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى