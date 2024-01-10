https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تتسلم-مدافع-كاليتسا--سي-في-العملاقة-1084844702.html
القوات الروسية تتسلم مدافع "كاليتسا- سي في" العملاقة
القوات الروسية تتسلم مدافع "كاليتسا- سي في" العملاقة
حصل طاقم مدفعية الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية، على العينات الأولى من أحدث منصات المدفعية الذاتية الحركة "كاليتسيا-سي في"، حسبما ذكرت شركة "روستيخ". 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T06:36+0000
2024-01-10T06:36+0000
2024-01-10T06:36+0000
رصد عسكري
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تم الانتهاء من اختبارات مدافع هاوتزر بنجاح في عام 2023. وأكدت الاختبارات جميع خصائص المدفعية. الآن سيتم اختبارها في المعركة.يذكر أن المدفعية الذاتية الحركة متعددة الأنواع 2إس35 "كاليتسيا-سي في"، تم تطويرها في معهد الأبحاث المركزي "بورافيستنيك" الواقع في نيجني نوفغورود.تم تصنيع دفعة تجريبية مكونة من 12 مدفع هاوتزر من طراز"كاليتسيا-سي في" في مصنع هندسة النقل "أورال فاغون زافود"، في عام 2019. في مايو/ أيار 2020، تم إرسال ثمانية مدافع هاوتزر إلى إحدى وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية في مقاطعة تشيليابينسك لاختبارها. واستنادًا إلى نتائج الاختبارات العسكرية، تم إجراء تعديلات طفيفة. الآن سيتعين على "كاليتسيا-سي في" تأكيد فعاليتها القتالية في ظروف العملية الخاصة.وأشارت "روستيخ" إلى أن مدافع هاوتزر تتفوق على أفضل النماذج العالمية والمحلية من حيث مدى إطلاق النار والدقة، وكذلك في الوقت الذي تستغرقه لحل المهام القتالية.تم تجهيز "كاليتسيا-سي في" بمدفع 2أ88 عيار 152 ملم، ونظام حديث لأتمتة عمليات توجيه المدفعية واختيار الهدف والملاحة. وهي مصممة لتدمير مجموعة كاملة من الأهداف الأرضية - مراكز القيادة ومراكز الاتصالات وبطاريات المدفعية وقذائف الهاون والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.
https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-سو-57-مقاتلة-جيل-خامس-بقدرات-خارقة-1084521168.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتسلم مدافع "كاليتسا- سي في" العملاقة
حصل طاقم مدفعية الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية، على العينات الأولى من أحدث منصات المدفعية الذاتية الحركة "كاليتسيا-سي في"، حسبما ذكرت شركة "روستيخ".
تم الانتهاء من اختبارات مدافع هاوتزر بنجاح في عام 2023. وأكدت الاختبارات جميع خصائص المدفعية. الآن سيتم اختبارها في المعركة.
يذكر أن المدفعية الذاتية الحركة متعددة الأنواع 2إس35 "كاليتسيا-سي في"، تم تطويرها في معهد الأبحاث المركزي "بورافيستنيك" الواقع في نيجني نوفغورود.
28 ديسمبر 2023, 10:27 GMT
تم تصنيع دفعة تجريبية مكونة من 12 مدفع هاوتزر من طراز"كاليتسيا-سي في" في مصنع هندسة النقل "أورال فاغون زافود"، في عام 2019. في مايو/ أيار 2020، تم إرسال ثمانية مدافع هاوتزر إلى إحدى وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية المركزية في مقاطعة تشيليابينسك لاختبارها. واستنادًا إلى نتائج الاختبارات العسكرية، تم إجراء تعديلات طفيفة. الآن سيتعين على "كاليتسيا-سي في" تأكيد فعاليتها القتالية في ظروف العملية الخاصة.
وأشارت "روستيخ" إلى أن مدافع هاوتزر تتفوق على أفضل النماذج العالمية والمحلية من حيث مدى إطلاق النار والدقة، وكذلك في الوقت الذي تستغرقه لحل المهام القتالية.
تم تجهيز "كاليتسيا-سي في" بمدفع 2أ88 عيار 152 ملم، ونظام حديث لأتمتة عمليات توجيه المدفعية واختيار الهدف والملاحة. وهي مصممة لتدمير مجموعة كاملة من الأهداف الأرضية - مراكز القيادة ومراكز الاتصالات وبطاريات المدفعية وقذائف الهاون والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.