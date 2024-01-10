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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تدمر-كتيبىة-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--1084854131.html
القوات الروسية تدمر كتيبىة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
القوات الروسية تدمر كتيبىة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية على اتجاه خيرسون قضت على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين بالإضافة إلى نظام مدفعية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:29+0000
2024-01-10T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "على اتجاه خيرسون، ضربت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية الثامن والثلاثين ولواء الدفاع الإقليمي 121 على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق تياغينكا وريسبوبليكانيتس في مقاطعة خيرسون. وأضافت الوزارة أن العدو فقد ما يصل إلى 50 عسكريا ومركبتين بالإضافة إلى نظام المدفعية الأمريكي الصنع "إم777".وتابع البيان: "وعلى اتجاه كراسني ليمان، قصفت وحدات مجموعة "المركز"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، تجمعات من القوى البشرية والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة القرية". وتم القضاء على ما يصل إلى 190 فردًا من جيش العدو ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، في تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240110/لحظة-تدمير-صاروخ-روسي-لمدرعة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1084845612.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر كتيبىة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

11:29 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 10.01.2024)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية على اتجاه خيرسون قضت على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين بالإضافة إلى نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777".
وقالت في بيان: "على اتجاه خيرسون، ضربت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية الثامن والثلاثين ولواء الدفاع الإقليمي 121 على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق تياغينكا وريسبوبليكانيتس في مقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة أن العدو فقد ما يصل إلى 50 عسكريا ومركبتين بالإضافة إلى نظام المدفعية الأمريكي الصنع "إم777".
وتابع البيان: "وعلى اتجاه كراسني ليمان، قصفت وحدات مجموعة "المركز"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، تجمعات من القوى البشرية والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة القرية".
صاروخ روسي يدمر مدرعة أوكرانية على محور أرتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة تدمير صاروخ روسي لمدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
07:11 GMT
وتم القضاء على ما يصل إلى 190 فردًا من جيش العدو ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، في تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب10:18 GMT
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