عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تضرب-مصنعين-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1084855755.html
القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مستودعًا للذخيرة ومصنعي عمل لتجميع الطائرات من دون طيار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T12:22+0000
2024-01-10T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "خلال النهار، تم ضرب محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي- 18"، ومستودع ذخيرة، ومصنعين لتجميع المسيرات الجوية، و113 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تم دحر العديد من الجنود الأوكرانيين في 121 منطقة".كما هزم الجيش الروسي تجمعات القوى العاملة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي "117" و"128" التابع للجيش الأوكراني، شمال منطقة نوفوبروكوبوفكا.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر جيش العدو في هذا الاتجاه بلغت 40 عسكريًا وثلاث آليات.وأفادت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء "79" المحمول جوًا، واللواء الميكانيكي "72" في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت في بيان: "على اتجاه خيرسون، ضربت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية الثامن والثلاثين ولواء الدفاع الإقليمي 121، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق تياغينكا وريسبوبليكانيتس في مقاطعة خيرسون".وأضافت الوزارة أن العدو فقد ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى نظام المدفعية الأمريكي الصنع "إم777".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تدمر-كتيبىة-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--1084854131.html
https://sputnikarabic.ae/20240110/البحرية-الروسية-تتسلم-مسيرات-أوخوتنيك-وإينوخوديتس-1084848892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي

القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

12:22 GMT 10.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مستودعًا للذخيرة ومصنعي عمل لتجميع الطائرات من دون طيار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "خلال النهار، تم ضرب محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي- 18"، ومستودع ذخيرة، ومصنعين لتجميع المسيرات الجوية، و113 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تم دحر العديد من الجنود الأوكرانيين في 121 منطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي، بدعم من نيران المدفعية، صد هجومًا لمجموعة تابعة للواء "الثالث" للحرس الوطني الأوكراني، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

كما هزم الجيش الروسي تجمعات القوى العاملة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي "117" و"128" التابع للجيش الأوكراني، شمال منطقة نوفوبروكوبوفكا.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر جيش العدو في هذا الاتجاه بلغت 40 عسكريًا وثلاث آليات.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر كتيبىة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
11:29 GMT
وأفادت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء "79" المحمول جوًا، واللواء الميكانيكي "72" في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية على اتجاه خيرسون قضت على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين، بالإضافة إلى نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777".

وقالت في بيان: "على اتجاه خيرسون، ضربت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية الثامن والثلاثين ولواء الدفاع الإقليمي 121، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق تياغينكا وريسبوبليكانيتس في مقاطعة خيرسون".
وأضافت الوزارة أن العدو فقد ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى نظام المدفعية الأمريكي الصنع "إم777".
وتابع البيان: "وعلى اتجاه كراسني ليمان، قصفت وحدات مجموعة "المركز"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، تجمعات من القوى البشرية والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة القرية".
أوخوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
08:47 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديو12:45 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала