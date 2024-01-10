https://sputnikarabic.ae/20240110/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-مقتل-4-من-أفراده-جراء-القصف-الإسرائيلي-لسيارة-إسعاف-في-غزة-1084863538.html

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن مقتل 4 من أفراده جراء القصف الإسرائيلي لسيارة إسعاف في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن مقتل 4 من أفراده جراء القصف الإسرائيلي لسيارة إسعاف في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من أفرادها، إضافة إلى شخصين آخرين، جراء قصف إسرائيل سيارة إسعاف وسط قطاع غزة. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T17:10+0000

2024-01-10T17:10+0000

2024-01-10T17:10+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

إسرائيل

العالم العربي

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وقالت الجمعية في بيان نشرته، في حسابها على منصة "إكس": "استشهد 6 أشخاص باستهداف قوات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح".وأوضحت أن من بين القتلى "4 أعضاء في فريق الإسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، هم سائق سيارة الإسعاف يوسف أبو معمر، والمسعف فادي فؤاد المعاني، إسلام أبو ريالة (مستجيب أول)، وفؤاد أبو خماش (مصور متطوع)".وأضافت: "كما أصيب شخصان كانا في سيارة الإسعاف وقت الاستهداف، واستشهدا فيما بعد".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصف رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، الوضع الصحي في القطاع بأنه "بالغ السوء" في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المنشآت الصحية.وقال النمس في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إن الكوادر الطبية العاملة باتت تعاني من عدة مشاكل وتجد أمامها العديد من التحديات والصعاب.وأوضح النمس أن أبرز التحديات أمام الكوادر العاملة في غزة هو الاستهداف الإسرائيلي لها، الذي خلّف حصيلة ضحايا تجاوزت 300 فرد بين طبيب وممرض ومسعف.كما لفت إلى أن نفاد الوقود من المستشفيات يعد من المشاكل الكبيرة، إضافة إلى شح المواد الطبية والأدوات الجراحية التي يشكل عدم وجودها خطرا كبيرا على حياة المرضى والمصابين.وقال النمس: "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل على مدار الساعة من أجل الوصول لأكبر عدد من الضحايا، سواء من المصابين أو من العائلات النازحة الذين وصل عددهم إلى 1.9 مليون شخص".وأضاف: "تعمل طواقمنا على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية والصحية من خلال مستشفى الأمل في خان يونس، والذي يتعرض للقصف المتعمد بهدف إخراجه عن الخدمة كما حدث مع مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة".وأشار إلى "قلة الإمكانيات المتوفرة وأن المساعدات التي يتم إدخالها عبر معبر رفح البري لا تتناسب مع الاحتياج الكبير الذي يعاني منه قطاع غزة جراء العدوان المستمر الذي تسبب في دمار هائل في مختلف مناحي الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240110/متحدث-الهلال-الأحمر-أكثر-من-300-طبيب-ومسعف-وممرض-فقدوا-حياتهم-في-غزة-1084855548.html

https://sputnikarabic.ae/20240103/مسؤول-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لـسبوتنيك-من-لا-يموت-بالقصف-يموت-جوعا-1084675289.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي