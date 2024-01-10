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https://sputnikarabic.ae/20240110/بلينكن-يبلغ-الإسرائيليين-أنه-يستحيل-القضاء-على-حماس-1084868024.html
بلينكن يبلغ الإسرائيليين أنه يستحيل القضاء على "حماس"
بلينكن يبلغ الإسرائيليين أنه يستحيل القضاء على "حماس"
غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، نشرت قناة إسرائيلية المزيد من التفاصيل حول اللقاءات التي عقدها هناك، والتي وصفها مسؤولون... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T20:33+0000
2024-01-10T20:33+0000
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ومن بين أمور أخرى، طرح وزير الخارجية الأمريكي في اجتماعه مع وزراء "مجلس الحرب" الإسرائيلي، الطلب الأمريكي لتبني حل الدولتين كرؤية "لليوم التالي" للحرب، وفق ما أفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.وقال بلينكن للوزراء في "مجلس الحرب": "الفلسطينيون مثلكم، لديهم طموحات أيضًا. عليكم قبول ذلك". ورد على ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، بقوله: "85% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يؤيدون المجزرة التي وقعت يوم السبت الأسود"، يقصد هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ونقلت القناة عن مسؤوليين إسرائيليين وصفتهم برفيعي المستوى، أن رسالة بلينكن هي أنه إذا لم يتم طرح حل الدولتين كرؤية، فإن إسرائيل لن تتقدم سياسيا، ولا حتى مع المملكة العربية السعودية، في إشارة لملف تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.كما قال بلينكن للوزراء: "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل". وأجاب ديرمر: "لم يتم القضاء على النازية أيضًا - لكن لا توجد دولة نازية اليوم".ومساء الاثنين الماضي، وصل بلينكن إلى إسرائيل للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في إطار جولة إقليمية بدأها في تركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر، وشملت لاحقا الضفة الغربية.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20240110/حماس-محاولات-بلينكن-تبرير-جرائم-الإبادة-الجماعية-ضد-الفلسطينيين-تعكس-التورط-الأمريكي-1084845934.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس

بلينكن يبلغ الإسرائيليين أنه يستحيل القضاء على "حماس"

20:33 GMT 10.01.2024
© AFP 2023وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023
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غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، نشرت قناة إسرائيلية المزيد من التفاصيل حول اللقاءات التي عقدها هناك، والتي وصفها مسؤولون إسرائيليون كبار بـ"المتوترة".
ومن بين أمور أخرى، طرح وزير الخارجية الأمريكي في اجتماعه مع وزراء "مجلس الحرب" الإسرائيلي، الطلب الأمريكي لتبني حل الدولتين كرؤية "لليوم التالي" للحرب، وفق ما أفادت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وقال بلينكن للوزراء في "مجلس الحرب": "الفلسطينيون مثلكم، لديهم طموحات أيضًا. عليكم قبول ذلك". ورد على ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، بقوله: "85% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يؤيدون المجزرة التي وقعت يوم السبت الأسود"، يقصد هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وزير الخارجية أنتوني بلينكن يصل قبل الرئيس جو بايدن في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع الرئيس الصيني الرئيس شي جين بينغ في ملكية فيلولي في وودسايد, كاليفورنيا.، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ، على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. (دوغ ميلز / نيويورك تايمز عبر أسوشيتد برس ، بول) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
"حماس": محاولات بلينكن تبرير جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تعكس التورط الأمريكي
07:24 GMT
ونقلت القناة عن مسؤوليين إسرائيليين وصفتهم برفيعي المستوى، أن رسالة بلينكن هي أنه إذا لم يتم طرح حل الدولتين كرؤية، فإن إسرائيل لن تتقدم سياسيا، ولا حتى مع المملكة العربية السعودية، في إشارة لملف تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
كما قال بلينكن للوزراء: "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل". وأجاب ديرمر: "لم يتم القضاء على النازية أيضًا - لكن لا توجد دولة نازية اليوم".
ومساء الاثنين الماضي، وصل بلينكن إلى إسرائيل للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في إطار جولة إقليمية بدأها في تركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر، وشملت لاحقا الضفة الغربية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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