عربي
https://sputnikarabic.ae/20240110/بوتين-يزور-تشوكوتكا-في-أقصى-الشرق-الروسي-1084852190.html
بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور
بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور
اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T10:02+0000
2024-01-10T10:03+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/06/1084768996_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_12e34ae5a5864baa9c11e7a45466e8b7.jpg
ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا، في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.وأفاد لمراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.وتواجه المنطقة، التي تقع بالكامل في منطقة القطب الشمالي، مشاكل في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل. وبسبب قسوة المناخ، لا تتوفر الطرق المعبدة إلا في المدن والقرى المحيطة بها. تستخدم بقية المنطقة الطرق الشتوية غير المعبدة التي لا يمكن الحركة عليها إلا في فصل الشتاء على الثلوج المضغوطة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الكرملين-بوتين-يلتقي-عائلات-العسكريين-الروس-الذين-فقدوا-حياتهم-بأوكرانيا-عشية-عيد-الميلاد-1084768810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/06/1084768996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bed5d1a003a5169d51ec17afabfbc493.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور

10:02 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 10:03 GMT 10.01.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 7 يناير 2024
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 7 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024.
ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا، في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.
ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.
وأفاد لمراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.
وتمتاز تشوكوتكا بمناخ متجمد حيث تنخفض الحرارة وسطيا إلى أدنى من 30 تحت الصفر، فيما تزخر المنطقة بثرواتها السمكية والحيوانية والنباتية، كما تعد إحدى أغنى مناطق روسيا والعالم بمكامن النفط والغاز والمعادن.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين يلتقي عائلات العسكريين الروس الذين فقدوا حياتهم بأوكرانيا عشية عيد الميلاد
6 يناير, 21:51 GMT
وتواجه المنطقة، التي تقع بالكامل في منطقة القطب الشمالي، مشاكل في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل. وبسبب قسوة المناخ، لا تتوفر الطرق المعبدة إلا في المدن والقرى المحيطة بها. تستخدم بقية المنطقة الطرق الشتوية غير المعبدة التي لا يمكن الحركة عليها إلا في فصل الشتاء على الثلوج المضغوطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب09:59 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала