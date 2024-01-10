https://sputnikarabic.ae/20240110/بوتين-يزور-تشوكوتكا-في-أقصى-الشرق-الروسي-1084852190.html
بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور
بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور
اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T10:02+0000
2024-01-10T10:02+0000
2024-01-10T10:03+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا، في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.وأفاد لمراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.وتواجه المنطقة، التي تقع بالكامل في منطقة القطب الشمالي، مشاكل في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل. وبسبب قسوة المناخ، لا تتوفر الطرق المعبدة إلا في المدن والقرى المحيطة بها. تستخدم بقية المنطقة الطرق الشتوية غير المعبدة التي لا يمكن الحركة عليها إلا في فصل الشتاء على الثلوج المضغوطة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الكرملين-بوتين-يلتقي-عائلات-العسكريين-الروس-الذين-فقدوا-حياتهم-بأوكرانيا-عشية-عيد-الميلاد-1084768810.html
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين يزور تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي... فيديو وصور
10:02 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 10:03 GMT 10.01.2024)
اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024.
ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا، في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.
ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.
وأفاد لمراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.
وتمتاز تشوكوتكا بمناخ متجمد حيث تنخفض الحرارة وسطيا إلى أدنى من 30 تحت الصفر، فيما تزخر المنطقة بثرواتها السمكية والحيوانية والنباتية، كما تعد إحدى أغنى مناطق روسيا والعالم بمكامن النفط والغاز والمعادن.
وتواجه المنطقة، التي تقع بالكامل في منطقة القطب الشمالي، مشاكل في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل. وبسبب قسوة المناخ، لا تتوفر الطرق المعبدة إلا في المدن والقرى المحيطة بها. تستخدم بقية المنطقة الطرق الشتوية غير المعبدة التي لا يمكن الحركة عليها إلا في فصل الشتاء على الثلوج المضغوطة.