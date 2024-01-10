https://sputnikarabic.ae/20240110/ترتيب-أول-5-دول-عربية-حسب-القوة-النارية-المتاحة-لعام-2024--1084860465.html
ترتيب أول 5 دول عربية حسب القوة النارية المتاحة لعام 2024
ترتيب أول 5 دول عربية حسب القوة النارية المتاحة لعام 2024
يستخدم التصنيف النهائي للقوة النارية العالمية أدناه أكثر من 60 عاملاً فرديًا لتحديد درجة "مؤشر القوة" لدولة معينة مع فئات تتراوح بين كمية الوحدات العسكرية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T15:01+0000
2024-01-10T15:01+0000
2024-01-10T15:01+0000
العالم
العالم العربي
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تسمح الصيغة الداخلية الفريدة للدول الأصغر حجمًا والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع القوى الأكبر والأقل تطورًا ويتم تطبيق تعديلات خاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، لزيادة تحسين القائمة التي يتم تجميعها سنويًا. وتشير الأسهم الملونة (الأخضر والرمادي والأحمر) إلى مقارنة الاتجاه على أساس سنوي (أعلى، مستقر، أسفل). ولا تشير الاتجاهات بالضرورة إلى انخفاض القوة حيث أن التغييرات في صيغة GFP يمكن أن تفسر ذلك أيضًا.ويشير مؤشر GFP إلى أن مصر ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالمية، وبحلول عام 2024، احتلت مصر المرتبة 15 من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي، وحصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.2283 (تعتبر النتيجة 0.0000 "مثالية"). وجاءت العراق في المرتبة 45 من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي. حصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.7441.أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فأخذت المرتبة 51 من بين 145 دولة من بين الدول التي يتم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج أجيال السلام. حصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.8083.وقد تمت مراجعة هذا المدخلات آخر مرة في 09.01.2024.
https://sputnikarabic.ae/20240110/مقارنة-بين-تكلفة-الأسلحة-الغرب-وإسرائيل-في-مواجهة-حماس-وأنصار-الله-1084858403.html
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العالم, العالم العربي
ترتيب أول 5 دول عربية حسب القوة النارية المتاحة لعام 2024
يستخدم التصنيف النهائي للقوة النارية العالمية أدناه أكثر من 60 عاملاً فرديًا لتحديد درجة "مؤشر القوة" لدولة معينة مع فئات تتراوح بين كمية الوحدات العسكرية والوضع المالي إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.
تسمح الصيغة الداخلية الفريدة للدول الأصغر حجمًا والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع القوى الأكبر والأقل تطورًا ويتم تطبيق تعديلات خاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، لزيادة تحسين القائمة التي يتم تجميعها سنويًا. وتشير الأسهم الملونة (الأخضر والرمادي والأحمر) إلى مقارنة الاتجاه على أساس سنوي (أعلى، مستقر، أسفل). ولا تشير الاتجاهات بالضرورة إلى انخفاض القوة حيث أن التغييرات في صيغة GFP يمكن أن تفسر ذلك أيضًا.
ويشير مؤشر GFP إلى أن مصر ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالمية، وبحلول عام 2024، احتلت مصر المرتبة 15 من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي، وحصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.2283 (تعتبر النتيجة 0.0000 "مثالية").
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 23 من أصل 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لـ GFP، إذ حصلت على درجة تبلغ 0.3235.
وأتت الجزائر المرتبة 26 من بين 145 دولة من بين الدول التي شملتها المراجعة السنوية لبرنامج أجيال السلام. حصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.3589.
وجاءت العراق في المرتبة 45
من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي. حصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.7441.
أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فأخذت المرتبة 51 من بين 145 دولة من بين الدول التي يتم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج أجيال السلام. حصلت الدولة على درجة "مؤشر القوة" تبلغ 0.8083.
وقد تمت مراجعة هذا المدخلات آخر مرة في 09.01.2024.