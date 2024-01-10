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https://sputnikarabic.ae/20240110/تصويت-هل-فشلت-واشنطن-في-تشكيل-تحالف-دولي-لمواجهة-أنصار-الله؟-1084857862.html
تصويت... هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟
تصويت... هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟
تصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T13:47+0000
2024-01-10T14:10+0000
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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر لمنع هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي قالت إنها تستهدف سفنا لها علاقة بإسرائيل، على خلفية حرب غزة.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.لكن التحالف البحري الأمريكي لم يتمكن من الحصول على دعم كبير من حلفاء واشنطن، حيث اقتصر الأمر على عدة دول، بعضها أرسل بحارة من دون سفن، حسب تقرير لـ"سبوتنيك".
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы

تصويت... هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟

13:47 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 14:10 GMT 10.01.2024)
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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تصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف بحري دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر لمنع هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي قالت إنها تستهدف سفنا لها علاقة بإسرائيل، على خلفية حرب غزة.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
لكن التحالف البحري الأمريكي لم يتمكن من الحصول على دعم كبير من حلفاء واشنطن، حيث اقتصر الأمر على عدة دول، بعضها أرسل بحارة من دون سفن، حسب تقرير لـ"سبوتنيك".

برأيك، وبعد مرور قرابة الشهر على إعلانه، هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟

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